화성동탄중앙도서관, '가족이 도서 전시 서가 꾸미는 프로그램' 운영

AI 핵심 요약beta
- 화성동탄중앙도서관은 15일 가족 참여형 북큐레이션 프로그램을 운영한다고 밝혔다
- '우리 가족 책 아지트'는 가족이 직접 주제를 정해 책을 고르고 서가를 꾸미는 전시 프로그램이다
- 전시는 2회에 걸쳐 네 가족이 참여하며, 가족 독서를 통해 유대감과 독서문화를 높이는 것을 목표로 한다
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[수원=뉴스핌] 박노훈 기자 = 화성동탄중앙도서관은 가정의 달을 맞아 가족이 책을 매개로 소통하고 특별한 추억을 만들 수 있도록 가족 참여형 북큐레이션 프로그램 '우리 가족 책 아지트'를 운영한다고 15일 밝혔다.
'우리 가족 책 아지트'는 어린이자료실 내 '책 아지트 서가' 공간을 참여 가족에게 제공해 가족이 직접 주제를 정하고 추천 도서를 전시하며 서가를 꾸미는 프로그램이다.
참여 가족은 제공받은 서가에 가족의 이야기와 취향을 담은 북큐레이션 전시를 선보인다.
이번 전시는 총 2회에 걸쳐 진행되며, 1차 전시는 5월 4일부터 6월 2일까지, 2차 전시는 6월 4일부터 7월 2일까지 운영된다.
전시에는 총 네 가족이 참여한다.
5월 전시에 참여한 두 가족은 '우리 가족이 좋아하는 책'을 주제로 가족이 함께 읽고 아끼는 도서를 소개하고 있다.
각 서가에는 가족의 개성과 독서 취향이 담겨 있어 어린이자료실을 찾는 이용자들에게 색다른 즐거움과 공감을 전하고 있다.
윤미영 도서관정책과장은 "이번 프로그램은 가족이 독서를 매개로 서로의 관심사와 생각을 나누며 유대감을 높일 수 있도록 마련됐다"며 "시민들이 일상 속에서 자연스럽게 독서문화를 즐기고, 가족이 함께 성장하는 계기가 되길 바란다"고 말했다.
ssamdory75@newspim.com