금요일·음력 4월6일, 오늘의 띠별운세/생년월일 운세
[재미있는 오늘의 운세] 2026년 5월22일(금요일·음력 4월6일, 오늘의 띠별운세/생년월일 운세)
* 가산사주연구소의 재미있는 오늘의 운세는 SNS 문화에 밝은 세대를 중심으로 재편하여 그 나이에 궁금한 점을 해소해 주는 데 중점을 두었다. 음과 양, 오행의 발달에 중점을 두고 분석했다. 대운, 연운, 격국, 합과 충 등은 고려할 수 없어 분석 자료로 활용하지 않았다. 말 그대로 재미로 보는 오늘의 운세다.
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◆ 쥐띠(子)
60년생 : 소리 없는 정이 흐르는 것을 느낄 수 있겠다.
72년생 : 운명이 나를 찾아오는 형세이겠다.
84년생 : 상처가 싸매질 수 있겠다.
96년생 : 나만 달아오르는 모양이겠다.
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◆ 소띠(丑)
61년생 : 말을 걸어보지도 못하고 돌아서겠다.
73년생 : 자존심이 구겨질 일이 생기겠다.
85년생 : 기세를 몰고가는 것이 중요히겠다.
97년생 : 차분하게 마음을 가라앉히는 것이 중요하겠다.
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◆ 범띠(寅)
62년생 : 꼼꼼하게 살펴보는 것이 좋겠다.
74년생 : 해바라기 인생처럼 될 수 있겠다.
86년생 : 원만하게 모든 것이 풀려나가겠다.
98년생 : 사람으로 인해 큰 이익을 얻겠다.
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◆ 토끼띠(卯)
63년생 : 하는 일마다 잘 풀리겠다.
75년생 : 무엇보다 중요한 것이 신뢰이겠다.
87년생 : 명예를 높일 일이 생기겠다.
99년생 : 변화를 시도하는 것이 좋겠다.
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◆ 용띠(辰)
64년생 : 에둘러 가는 것이 좋다.
76년생 : 투기심이 생기겠다.
88년생 : 파란 하늘이 나의 마음을 달래겠다.
00년생 : 간절한 소망이 이루어지겠다.
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◆ 뱀띠(巳)
65년생 : 꼬였던 일이 풀릴 수 있겠다.
77년생 : 축하받을 일이 많이 생기겠다.
89년생 : 떠나버린 사랑을 붙잡고 울어버리겠다.
01년생 : 만남을 피하는 것이 좋겠다.
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◆ 말띠(午)
66년생 : 꿈꾼 대로 일이 흘러가겠다.
78년생 : 꿈을 크게 꾸는 것이 좋겠다.
90년생 : 눈물 흘리는 일이 생길 수 있겠다.
02년생 : 답답한 형국이 계속되어 가겠다.
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◆ 양띠(未)
67년생 : 세상이 온통 내 것처럼 보이겠다.
79년생 : 새로운 사업을 시작하겠다.
91년생 : 이미 배는 바다 위에 띄워진 상황이겠다.
03년생 : 만지고 실은 충동을 억제해야 하겠다.
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◆ 원숭이띠(申)
68년생 : 은근과 끈기가 요구되겠다.
80년생 : 눈에 보이게 성과가 나타나겠다.
92년생 : 소문이 소문을 낳아 좋은 결과가 있겠다.
04년생 : 사랑은 가고 이념만 남아있겠다.
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◆ 닭띠(酉)
69년생 : 돌아 갈 배를 불태워야 하는 상황이겠다.
81년생 : 배수진을 치고 결연하게 대처해야 하겠다.
93년생 : 가슴을 울려준 편지를 받아보겠다.
05년생 : 말없이 건네주는 사랑이 한 없이 따뜻하겠다.
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◆ 개띠(戌)
70년생 : 소망했던 일이 성사되겠다.
82년생 : 원했던 일이 성사되겠다.
94년생 : 외면당할 일이 생길 수 있겠다.
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◆ 돼지띠(亥)
71년생 : 하는 일마다 잘 풀려 나가겠다.
83년생 : 은근과 끈기가 필요하겠다.
95년생 : 사랑이란 조각배를 타겠다.