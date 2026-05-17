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[주간금융이슈] 이재명표 포용금융 방향성 나오나

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AI 핵심 요약

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  • 이재명 대통령이 최근 금융의 공공성과 포용금융 강화를 강조하며 금융정책 기조 전환을 주문했다
  • 금융당국은 상생금융지수 도입·저금리 대환대출 확대·서민금융체계 개편 등을 추진할 것으로 전망된다
  • 은행권은 취지에는 공감하면서도 과도한 규제가 리스크 관리 약화와 취약계층 대출 축소로 이어질 수 있다고 우려했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

대대적 포용금융 확대 예고 속 수익성 중심 영업에 견제 강화 우려
'금융사 경영 평가 연동' 상생금융지수, 저금리 대환대출 확대 등 주목
금융권도 '은행의 공공성' 인정, 리스크 관리 여력 약화는 부작용 가능

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 최근 금융권의 최대의 화두는 이재명 대통령의 '금융 공공성' 강조다. 과거의 금융정책이 시장 안정과 건전성 관리, 자본 효율성 제고에 무게를 뒀다면 현 정부는 금융을 단순한 산업이 아닌 '국민 생활의 기반 인프라'이자 공공재로 바라보는 시각을 강화하고 있다.

이 대통령은 최근 SNS를 통해 연이어 금융의 공공성과 사회적 책임을 강조하면서, 금융당국의 정책 기조 역시 '시장 중심'에서 '국민 생활 보장형 금융'으로 이동하는 분위기다.

이 같은 상황에서 금융당국 수장인 이억원 금융위원장이 다음 주 21일 월례 기자간담회를 열 예정이어서 관심이 집중된다. 이 자리는 대통령의 국정 철학을 정책 언어로 구체화하는 첫 공식 무대가 될 것으로 보인다.

이억원 금융위원장 [사진=뉴스핌DB]

◆李 대통령 "서민금융, 포용금융 신속하게·최대한 확보", 실제 제도 변화는

최근 대통령실과 금융당국의 메시지를 종합하면 향후 금융정책의 핵심 키워드는 '포용금융'이다. 이 대통령은 최근 국무회의와 금융 현안 보고 자리, SNS를 통해 금융기관이 수익성과 리스크 관리에만 몰두해서는 안되며, 금융이 국민의 삶을 지탱하는 공공서비스로 기능해야 한다는 점을 여러 차례 강조했다.

이 대통령은 지난 14일 자신의 SNS에 올린 글을 통해서도 "금융은 민간영업 형태이지만 국가 발권력과 독과점적 인허가에 기반한 준 공공사업이니 공적 책임을 다해야 한다"며 "서민금융, 포용금융을 신속하게 그리고 최대한 확보하겠다"고 밝혔다.

시장에서는 이같은 대통령의 발언들이 상징적 메시지에 그치지 않고 실제 제도 변화로 이어질 가능성에 주목하고 있다.

금융권 관계자들은 이번 회견에서 발표될 내용이 향후 은행·보험·카드사 등 금융권 전반의 경영 전략에 직접적인 영향을 미칠 것으로 보고 있다. 특히 수익성 중심의 영업 관행에 대한 제도적 견제 장치가 강화될 수 있다는 점에서 업계의 긴장감도 적지 않다.

생상금융지수·저금리 대환대출 확대·서민금융체계 개편 도입 전망

금융위원회 관계자에 따르면 금융당국은 새로운 포용정책의 틀을 만들기 보다 기존 계획했던 정책들을 추진하면서 보완 발전에 나설 계획이며, 은행과 전문가 등과의 소통을 통해 정책 방향을 잡을 계획이다.

그러나 포용정책 확대 방침은 분명하다. 금융권에 따르면 금융당국은 포용정책 확대 정책으로 '상생금융지수' 도입과 저금리 대환대출 확대, 서민금융체계 개편 등의 정책을 도입할 것이라는 전망이 나온다.

먼저 '상생금융지수' 도입은 금융사가 서민과 소상공인 지원에 얼마나 기여했는지를 정량화하는 제도다. 금리 감면 실적, 취약계층 대출 비율, 금융교육 투자 규모 등을 종합 평가해 지수 형태로 산출하는 방식이 유력하게 검토되고 있다. 일부에서는 이 지수가 금융사의 경영 평가나 인센티브 제도와 연동될 경우 실질적 구속력을 가질 수 있다고 본다.

저금리 대환대출 확대는 고금리 부채의 덫에 걸린 서민·취약계층이 보다 낮은 금리의 대출로 전환할 수 있도록 이용 기준을 완화하고 공급 규모를 늘리는 것이 핵심이다. 현재 운영 중인 대환대출 프로그램이 소득 기준이나 신용도 요건을 충족하지 못해 정작 가장 도움이 필요한 계층이 이용하지 못하는 구조적 한계를 개선하겠다는 취지다.

관건은 재원 마련 방식이다. 정책금융기관의 재원을 확대하는 방향이 유력하지만, 민간 금융사의 자발적 참여를 유도하는 방식도 병행될 가능성이 높다. 그러나 이 같은 방식이 금융사의 수익성 악화로 이어질 수 있어 인센티브를 어떻게 설계할 것인지도 중요한 변수가 될 전망이다.

서민금융 체계 개편도 중요하다. 기존 서민금융 상품인 햇살론, 새희망홀씨, 미소금융 등이 공급 주체와 전달 체계가 분산돼 있어 수요자가 접근하기 어렵다는 문제 인식에서 출발한 것으로 금융당국은 이를 일원화하거나 통합 플랫폼을 구축하는 방향을 검토하고 있는 것으로 알려졌다.

은행권, 금융의 공공성 인정하지만 리스크 관리 여력 축소 우려도

은행권과 전문가들은 이재명 대통령과 청와대가 내세운 금융의 공공성과 중·저신용자의 제도 금융권 배제에 대한 문제 인식에 일부 공감한다.

그러나 이들은 지나친 규제 강화는 금융사의 리스크 관리 여력을 축소시켜 오히려 취약계층에 대한 대출 문턱을 높이는 역설적 결과를 낳을 수도 있다고 지적한다.

이재명 정부의 포용금융에 대한 의지는 분명하다. 이억원 금융위원장이 다음 주 기자회견에서 어떤 구체성과 방향성을 제시하느냐는 향후 이어질 금융정책 대전환 논의의 출발점이 될 전망이다. 

dedanhi@newspim.com

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임병택 시흥시장 무투표 당선 확정 [시흥=뉴스핌] 박승봉 기자 = 6·3 지방선거 경기 시흥시장 선거에서 더불어민주당 임병택 후보의 무투표 3선 당선이 사실상 확정됐다. 수도권 인구 50만 이상 대도시 기초단체장 선거에서 투표 없이 당선인이 결정되는 것은 지난 1995년 지방선거 도입 이후 처음 있는 일이다. 더불어민주당 시흥시장 임병택 예비후보 출근길 인사. [사진=임병택 시흥시장 예비후보 선거캠프] 15일 중앙선거관리위원회에 따르면 제9회 전국동시지방선거 후보 등록 마감 시한인 이날 오후 6시까지 시흥시장 선거에는 임병택 현 시장만이 단독으로 등록을 마쳤다. 경쟁 후보가 나타나지 않으면서 임 후보는 별도의 투표 절차 없이 선거일에 당선인 신분을 확정짓게 됐다. 이번 사태의 핵심은 제1야당인 국민의힘이 후보를 내지 못한 데 있다. 국민의힘 경기도당은 추가 공모를 세 차례나 연장하며 막판까지 '임병택 대항마'를 찾기 위해 총력을 기울였다. 공천관리위원회가 시흥시를 전략공천 지역으로 지정하고 함진규 전 한국도로공사 사장 등 중량감 있는 인물들에게 출마를 권유했으나 모두 고사한 것으로 알려졌다. 시흥은 과거 민선 4기 후반기 재·보궐 선거부터 현재까지 내리 민주당 계열 시장이 당선된 '보수 험지'로 분류된다. 특히 지난 21대 대선에서도 이재명 당시 후보가 경기도 내 최고 득표율(57.14%)을 기록했던 곳이라 국민의힘 입장에서는 후보 영입에 더욱 난항을 겪었다는 분석이다. 무투표 당선이 확실시된 임 후보는 이번 당선으로 '최연소 3선 시장'과 '수도권 첫 무투표 기초단체장 당선'이라는 전무후무한 타이틀을 얻게 됐다. 임 후보는 이날 자신의 SNS를 통해 "시흥시민들께서 만들어주신 역사다. 최선을 다하겠다"며 "재선 기간 물길을 바꿨다면, 이제는 그 물살을 타고 시흥을 정말 잘 사는 도시로 만들겠다"고 소감을 밝혔다. 그는 민선 9기 최우선 과제로 '국가 첨단 바이오 특화단지 완성'과 '배곧서울대병원 본공사 안착'을 꼽으며 시흥의 대전환을 완성하겠다는 포부를 피력했다. 공직선거법 제190조에 따라 단독 후보자가 된 임 후보는 공식 선거운동 기간 유세차나 확성기를 이용한 선거운동을 할 수 없다. 다만 후보자 신분은 유지하며 정책 설명 활동이나 자당 소속 시·도의원 후보들에 대한 지원은 가능하다. 지역 정가 관계자는 "거대 야당이 후보조차 내지 못한 것은 수도권 민심의 지형 변화와 인물난을 단적으로 보여주는 사건"이라며 "임 시장이 투표 없이 당선된 만큼, 향후 시정 운영에서 더욱 강력한 추진력을 얻게 될 것으로 보인다"고 전망했다. 1141world@newspim.com 2026-05-15 21:54
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李대통령 지지율 61%[한국갤럽] [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령 국정 지지율이 직전 조사보다 소폭 하락해 60%대 초반을 기록했다는 여론조사 결과가 15일 나왔다. 한국갤럽이 지난 12∼14일 전국 만 18세 이상 유권자 1011명을 대상으로 이 대통령의 직무수행에 관한 의견을 물은 결과 '잘하고 있다'는 응답은 61%로 집계됐다. 2주 전 조사 대비 3%포인트(p) 하락했다. 이재명 대통령이 14일 청와대 여민관에서 33차 수석보좌관회의를 주재하며 모두발언을 하고 있다. [사진=청와대] 반면 '잘못하고 있다'는 응답은 28%로 직전 조사 대비 2%p 올랐다. '의견 유보'는 11%로 집계됐다. 직무수행 긍정 평가 이유로는 '경제·민생'(26%)이 가장 높았다. 뒤이어 '외교'(10%), '전반적으로 잘한다'(7%) 순이었다. 부정평가 이유는 '과도한 복지·민생지원금', '도덕성 문제·본인 재판 회피'가 각각 10%로 가장 높았다. 뒤이어 '경제·민생·고환율'(9%), '전반적으로 잘못한다'(8%) 순이었다. 한국갤럽은 "2주 전과 비교하면 부정 평가 이유에서 도덕성 관련 지적이 늘었다"며 "이는 여당이 추진하는 윤석열 정권 조작 수사·기소 특검에 공소 취소 권한 부여 공방 영향으로 보인다"고 분석했다. 정당 지지도 조사에서는 더불어민주당이 45%, 국민의힘이 23%를 기록했다. 민주당은 직전 조사 대비 1%p 떨어진 반면 국민의힘은 2%p 올랐다. 조국혁신당은 2%, 개혁신당은 4%, 진보당은 1%의 지지도를 기록했다. 무당층 응답자는 24%로 집계됐다. 특히 민주당이 추진 중인 이른바 '조작기소 특검법'에 이 대통령 재판을 무효화할 수 있는 공소 취소 권한을 부여하는 것과 관련해서는 반대 의견이 더 많았다. '공소 취소 권한을 부여해야 한다'는 응답은 27%, '부여해선 안 된다'는 응답은 44%로 집계됐다. 의견 유보는 28%였다. 이번 조사는 무작위 추출된 무선전화 가상번호에 전화 조사원 인터뷰 방식으로 진행됐다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다. pcjay@newspim.com 2026-05-15 11:06

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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