김중남 강릉시장 후보 "'김홍규 후보 허위사실 유포' 법적 조치 검토"

AI 핵심 요약beta
- 더불어민주당 김중남 후보가 15일 김홍규 후보 측 공직선거법 위반 주장을 반박하며 유감을 표명했다.
- 김 후보 측은 435억 원 예산은 국가행정청이 확정한 공식 수치이며 우편 영수증으로 홍보물 발송도 규정 준수했다고 주장했다.
- 김 후보 캠프는 허위사실 유포에 대한 사과와 법적 조치를 예고했고 김홍규 후보 측은 예산 과장과 홍보물 초과 발송 가능성을 다시 제기했다.
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[강릉=뉴스핌] 이형섭 기자 = 더불어민주당 김중남 강릉시장 후보가 15일 '국민의힘 김홍규 후보 측이 제기한 공직선거법 위반 주장'을 강하게 반박하며 유감을 표명했다.
김중남 후보 측은 "'435억 원 예산'에 대한 의혹에 대해 국가행정청이 확정한 객관적인 수치"라고 강조했다. 이 수치는 개인의 주장이 아닌 공식 문서와 예산 편성안에 근거한 것이라고 설명했다.
또 "이 예산은 물 부족 문제를 해결하기 위한 중앙정부와의 협의 결과물로 이를 부정하는 것은 국가 행정 시스템을 부정하는 것"이라고 밝혔다.
김 후보는 김홍규 후보 측이 사전에 사실 확인을 하지 않고 단정짓는 태도를 지적하며 관계 부처의 예산 편제표를 확인해보라고 권고했다.
한편 김홍규 후보 측이 제기한 '예비후보자 홍보물 초과 발송' 주장은 우체국 영수증 한 장으로 반박될 수 있다고 김 후보 캠프는 주장했다. 이들은 선거관리위원회의 규정을 준수했으며 이미 제출된 영수증을 통해 사실이 입증됐다고 설명했다.
김중남 후보는 "정치에서는 책임이 따른다"며 허위사실 유포에 대한 사과와 비겁한 공격 중단을 요구했다.
김중남 후보 캠프는 "이번 사안에 대해 명예훼손 및 허위사실 유포에 대한 법적 조치를 검토 중이며 끝까지 진실을 밝히겠다"고 밝혔다.
이와관련 김홍규 강릉시장 후보 측은 "우상호 더불어민주당 후보가 자신에 대해 '대통령에게 곧 비가 오니 가시라 했다'는 취지로 발언한 것은 사실과 다르다"며 허위사실 공표라고 반발했다.
또 "김중남 후보의 '435억 원 예산 확보' 주장도 실제보다 과장됐을 가능성이 있다"며 문제를 제기했고 "예비후보 홍보물도 법정 발송 수량을 넘겼는지 여부를 따져봐야 한다"고 주장했다.
onemoregive@newspim.com