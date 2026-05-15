[내일날씨] 주말 더위 계속…서울 한낮 31도

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아침 최저기온 11~18도·낮 최고기온 25~33도

[서울=뉴스핌] 고다연 기자 = 토요일인 16일에도 더위가 이어질 전망이다.

15일 기상청에 따르면 오는 16일은 전국이 대체로 맑은 가운데 낮 기온이 올라 덥겠다.

토요일인 16일은 낮 기온이 올라 덥고 낮과 밤의 기온차가 크겠다. [사진 = 뉴스핌DB]

아침 최저기온은 11~18도로 예상된다. ▲서울 18도 ▲인천 16도 ▲수원 16도 ▲춘천 15도 ▲강릉 17도 ▲청주 15도 ▲대전 15도 ▲전주 14도 ▲광주 15도 ▲대구 13도 ▲부산 14도 ▲울산 12도 ▲제주 16도다.

낮 최고기온은 25~33도로 예측된다. ▲서울 31도 ▲인천 29도 ▲수원 30도 ▲춘천 31도 ▲강릉 28도 ▲청주 31도 ▲대전 31도 ▲전주 31도 ▲광주 31도 ▲대구 33도 ▲부산 25도 ▲울산 28도 ▲제주 24도다.

바다 물결은 서해 앞바다 0.5m, 남해·동해 앞바다 0.5~1.0m로 일겠다.

에어코리아에 따르면 미세먼지는 전 권역이 '좋음'에서 '보통'으로 예상된다. 다만 경기남부는 오전에 일시적으로 '나쁨' 수준일 것으로 예상된다.

gdy10@newspim.com