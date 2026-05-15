임태희 후보, 교권 보호 의지 강력 표명…교사들 든든한 지원 약속

유명 웹툰 작가 자녀 관련 특수교사 직위해제 복직, 의정부 호원초 교사 순직 인정 등 교육감 재직 중 사건 언급하며 "선생님 곁에 끝까지 있을 것" 약속
[수원=뉴스핌] 김가현 기자 = 경기도 교육감 임태희가 15일 '선생님께 드리는 편지'를 통해 2학기 교권 보호 의지를 강조했다. 이 편지는 학생들을 지키기 위한 교사들의 노력과 동료애를 담고 있다.
임 교육감은 교육감 재직 중 발생한 의정부 호원초 교사의 순직 사건과 유명 웹툰 작가 자녀의 특수교사 직위해제 복직 사건을 언급하며 "선생님 곁에 끝까지 있을 것"이라고 약속했다.
편지에서 그는 한 초등학교 선생님이 악성 민원에 맞서 홀로 숨겨온 고통을 이야기하며, 교권 보호를 위해 '교권보호 드림팀'이 지원에 나섰다고 밝혔다.
임 교육감은 "선생님 절대 기죽지 마세요"라는 응원의 메시지가 큰 위안이 되었음을 전하며, 앞으로도 교사들을 지키는 단단한 울타리가 되겠다고 강조했다.
끝으로 그는 "선생님이 학생들을 바라볼 때, 저 임태희는 선생님을 바라보겠습니다"라며 교사들을 향한 든든한 지원을 약속했다.
beignn@newspim.com