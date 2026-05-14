박우량 신안군수 후보 "해상풍력 피해 어민 바람연금 가중치 적용"

AI 핵심 요약beta
- 박우량 신안군수 후보가 14일 바람연금에 어민 특별가중치 적용을 추진한다.
- 해상풍력 확대 속 어업환경 변화와 어민 생계 보호를 병행한다.
- 어민 소통 체계 구축과 어업 문제 개선으로 균형 정책을 추진한다.
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[신안=뉴스핌] 조은정 기자 = 더불어민주당 박우량 신안군수 후보가 해상풍력 확대에 따른 어업인 지원 강화를 위해 바람연금 지급 시 어민 특별가중치 적용을 추진하겠다고 14일 밝혔다.
박 후보는 "해상풍력은 신안의 미래 성장동력이지만 사업 과정에서 어업환경 변화와 조업 불편을 겪는 어민들도 존재한다"며 "지역 발전과 함께 어민 생계와 권익 보호도 병행해야 한다"고 말했다.
그는 향후 설계될 바람연금 지급 체계에 어업인 특별가중치를 반영하겠다는 방침을 제시했다.
이어 "직업적인 영향을 받은 어민들뿐 아니라 신안 어업을 지탱해 온 전체 어민들에게도 보다 두터운 지원이 필요하다"며 "바람연금 지급 과정에서 어민 특별가중치를 반영해 조금이라도 실질적인 도움이 될 수 있도록 하겠다"고 말했다.
박 후보는 "단순 현금 지원을 넘어 해상풍력 추진 과정에서 발생하는 어업환경 문제 개선에도 적극 대응하겠다"며 "어민과의 상시 소통 체계를 구축해 조업 여건 변화와 민원을 점검하고 보완 대책을 마련하겠다"고 강조했다.
이어 "햇빛·바람연금은 지역 자원 이익을 군민과 공유하는 정책"이라며 "산업 변화 과정에서 부담을 겪는 주민에 대한 세심한 지원이 필요하다"고 밝혔다.
그러면서 "미래 산업 육성과 전통 어업이 공존하는 균형 정책을 추진하겠다"고 덧붙였다.
ej7648@newspim.com