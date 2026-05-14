박찬대 "대장동식 개발 생각 변함 없어" vs 유정복 "대장동식 개발 절대 안돼"

AI 핵심 요약beta
- 박찬대 인천시장 후보가 14일 대장동식 개발 추진 의지 밝혔다.
- 유정복 후보는 대장동 모델을 범죄라며 사과와 취소 촉구했다.
- 인천시장 선거에서 대장동 개발 논란이 핵심 쟁점 됐다.
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[인천=뉴스핌] 홍재경 기자 =6·3 인천시장 선거에서 대장동식 개발 사업 논란이 핵심 쟁점이 됐다.
더불어민주당 박찬대 인천시장 후보는 앞서 박 후보는 민자 유치 개발 사업에 '대장동 모델'의 공익적 가치를 높게 평가한다며 대장동식 개발을 하겠다고 밝혀 논란에 불을 지폈다.
국민의힘은 박 후보의 이 같은 주장에 대해 대장동 개발사업은 민간 사업자들이 수천억을 챙겨가고 공익은 외면당한 범죄라며 절대 안된다고 공세를 폈다.
박 후보는 14일 SNS를 통해 "대장동 사업에 대한 생각은 처음부터 지금까지 변함이 없다"며 인천 시장에 당선되면 대장동식 개발 사업을 추진하겠다는 의지를 굽히지 않았다.
그는 "기업은 정당한 이익을 얻고 수천억원의 초과 이익을 주민에게 돌려줄 수 있는 사업이라면 얼마든지 하겠다"고 강조했다.
박 후보는 "인천에는 제물포 르네상스, 내항 재개발, 원도심 정비 등 수조 원 규모의 개발 과제가 산적해 있다"며 "민간 자본 없이는 불가능한 사업들"이라고 주장했다.
그러면서 "그렇다면 민간이 참여하되 시민의 몫을 어떻게 지킬 것인지, 그 제도 설계를 고민하는 것이 시장 후보의 본분이다"며 유 후보를 비판했다.
국민의힘 유정복 인천시장 후보 이날 미추홀구에서 군수·구청장 후보들이 참석한 가운데 기자회견을 열고 '12인 인천수호 결사대' 구성과 박 후보의 대장동 발언에 대한 사과와 취소를 촉구했다.
유 후보는 "인천을 대장동식으로 개발하는 건 절대 안 된다"고 강조했다.
그는 "박찬대 후보가 대장동 개발 방식을 칭송하고, 이를 인천 개발에 적용하겠다는 뜻을 공개적으로 밝혔다"며 "이는 인천의 미래를 책임지겠다는 후보의 입에서 나와선 안 되는 망언"이라고 말했다.
유 후보는 대장동식 특혜 개발 단 1㎜도 불허, 개발 과정에서 모든 절차 투명 공개, 원주민과 입주민의 권익 사수, 인천 시민 이익 우선 개발 추진 등 4대 공동 서약에 서명했다.
hjk01@newspim.com