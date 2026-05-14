전남 어르신체육대회 장성서 개막…22개 시군 2100명 참가

AI 핵심 요약beta
- 전남도가 14일 장성 홍길동체육관에서 제21회 어르신 생활체육 대축전을 개막했다.
- 22개 시군 2100여 명 어르신이 게이트볼 등 9개 종목에서 15일까지 기량을 겨룬다.
- 김영록 지사가 참석해 어르신 체육 확대를 약속했다.
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[무안=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남도는 14일 장성 홍길동체육관에서 '제21회 전라남도 어르신 생활체육 대축전'을 개막했다고 밝혔다.
이번 대회에는 도내 22개 시군 만 60세 이상 선수단 2100여 명이 참가해 15일까지 게이트볼, 궁도, 그라운드골프, 파크골프, 배드민턴, 산악, 탁구, 소프트테니스, 체조 등 9개 종목에서 기량을 겨룬다.
개막식에는 김영록 전남도지사, 이개호 국회의원, 심우정 장성군수 권한대행, 김태균 전남도의회 의장, 송진호 전남도체육회장 등이 참석했다. 식전 축하공연은 선수단과 관람객의 호응을 얻었다.
행사는 선수단 입장, 개회선언, 기념사, 건강상 시상, 선수대표 선서 순으로 진행됐다. 종목별 최고령 선수 9명과 개최지 장성군 최고령 참가자 2명에게는 건강상(도지사상 등)이 수여됐다.
김영록 지사는 "어르신 생활체육은 건강한 삶의 기반"이라며 "고령화 시대에 맞춰 체육시설과 프로그램을 지속 확대하겠다"고 말했다.
ej7648@newspim.com