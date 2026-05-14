충북교육청, 스승의 날 포상 전수식…교원 243명 수상

AI 핵심 요약beta
- 충북교육청이 14일 제45회 스승의 날 기념 포상 전수식을 개최해 243명의 교원을 포상했다.
- 홍조근정훈장 1명을 포함해 대통령표창 3명, 국무총리표창 3명, 교육부장관표창 94명 등이 수상했다.
- 수상자들은 교과지도, 생활지도, 진로교육 등 다양한 분야에서 학생 중심 학교문화를 이끈 공로를 인정받았다.
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[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 충북교육청은 14일 도교육청 화합관에서 '제45회 스승의 날 기념 포상 전수식'을 개최했다.
이날 포상은 총 243명의 교원이 수상했다.
훈격별로는 홍조근정훈장 1명, 대통령표창 3명, 국무총리표창 3명, 교육부장관표창 94명, 교육감표창 100명, 교육감 표창 42명이다.
홍조근정훈장은 단재교육연수원 이미숙 원장이 수상했다.
대통령표창은 복대초 홍란수 교장, 형석고 김병기 교장, 서원고 신우성 교장이 받았다.
국무총리표창은 옥산유치원 이은주 원장, 충북교육청 김명수 장학관, 성화중 김종남 교장이, 교육부장관표창은 창신초 안경희 교사 등 94명이 이름을 올렸다.
교육감표창은 생명초 김혜영 교사 등 100명, 교육감 표창은 사천초 김수경 교사 등 42명이 각각 수상했다.
수상 교원들은 교과지도, 생활지도, 진로·직업교육, 교육혁신, 교육복지 및 봉사활동 등 다양한 분야에서 학생 중심의 학교문화를 이끈 공로를 인정받았다.
김태형 충북교육감 권한대행은 "선생님이 존중받아야 교실이 바로 설 수 있다"며 "교사들이 안심하고 교육에 전념할 수 있도록 실질적인 지원을 강화하겠다"고 말했다.
baek3413@newspim.com