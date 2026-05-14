거제시, 2027년 국비사업 예산 반영 현황 점검…재난 예방 사업 집중 추진

AI 핵심 요약beta
- 경남 거제시 민기식 시장 권한대행이 14일 2027년 국비사업 반영상황 보고회를 열었다.
- 중앙부처 예산 반영 현황을 점검하고 미반영·쟁점사업 대응 방안을 논의했다.
- 사업 필요성 강조와 부처 방문으로 국비 확보에 행정력을 집중한다.
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[거제=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 거제시는 14일 시청 중회의실에서 민기식 시장 권한대행 주재로 2027년 국비사업 반영상황 보고회를 열고 주요 사업 예산 반영 상황을 공유했다고 밝혔다.
국소장과 부서장 등이 참석한 이날 보고회에서는 중앙부처 예산 반영 현황을 점검하고 미반영·쟁점사업 대응 방안을 논의했다.
시는 3월 국·도비 예산 확보 추진상황 보고회를 시작으로 4월 점검 보고회를 거쳐 대응 체계를 강화해왔으며 이번 보고회에서는 중앙부처 심의 동향과 추진 계획을 중점 점검했다.
주요 사업으로는 송진 자연재해위험개선지구 정비사업, 서상 풍수해생활권 종합정비사업 등 재난 예방 사업과 거제~통영 고속도로 건설, 국가어항 지정 추진 등이 포함됐다.
시는 사업별 필요성과 타당성 논리를 강화하고 중앙부처 예산심의 동향을 파악하며 국비 확보에 행정력을 집중한다.
민기식 거제시장 권한대행은 "현재 중앙부처 예산심의가 진행중인 만큼 예산편성 방향과 심의 동향을 면밀히 파악해 달라"며 "쟁점사업에 대해서는 중앙부처를 직접 방문해 사업의 필요성을 적극 설명하고 최종 반영 시까지 책임감을 갖고 대응해 달라"고 당부했다.
news2349@newspim.com