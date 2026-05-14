[핌in잠실] LG 팬들 트럭 시위에 염경엽 감독 "손주영 보직은 검토 후 결정한 것"

[잠실=뉴스핌] 유다연 기자=LG 팬들이 손주영의 마무리 보직에 분노하며 트럭 시위에 나섰다. LG 염경엽 감독이 직접 손주영 보직 변경에 대한 전후 사정을 설명했다.

염 감독은 14일 서울 잠실구장에서 삼성과 2026 신한 SOL KBO리그 경기 전 "일단 트럭 시위도 관심이니 감사하단 말을 먼저 드리고 싶다"며 말문을 뗐다.

[잠실=뉴스핌] 유다연 기자= LG 팬들이 14일 서울 잠실구장에 손주영의 보직전환에 대한 아쉬움을 트럭시위로 나타냈다. 2026.05.14 willowdy@newspim.com

LG 팬들은 이날 잠실구장 인근에 '10승 선발 시즌 중 불펜 전환? 급한 불 끄려다 미래에 기름 붓는 꼴', '10승 좌완 선발이 뒷문을 지키면 트윈스의 미래는 누가 지키냐', '미래를 담보로 한 10승 좌완 선발의 마무리행. 우리가 원하는 건 한 해의 우승만이 아니다' 등 문구를 담은 트럭을 보내 시위에 나섰다.

최근 좌완 선발투수 손주영이 마무리 유영찬의 부상으로 시즌 중 갑작스럽게 마무리를 맡게 되자, 이에 대한 직접적인 분노를 표출했다.

염 감독은 "걱정하는 부분이 2가지로 생각된다. 손주영의 부상과 미래 선발 자원을 마무리로 돌리는 것에 대한 걱정 같다"며 "부상 관련해서는 우리 팀은 최고의 트레이닝 파트를 보유하고 있다. 감독, 단장, 트레이닝 파트, 프런트 충분히 검토했고, 괜찮다는 판단을 내렸다"고 설명했다.

이어 "미래 선발 자원을 마무리로 돌리는 것에 대해서는 우리 팀 단장, 감독, 코치, 프런트 모두 손주영과 송승기가 미래의 선발투수"라면서도 "단, 유영찬이 이탈하면서 마무리 투수에 문제가 생겼다. 우리 팀의 목표는 뚜렷하다. 2연패이다. 육성도 하지만 현 시점 2연패도 중요하다. 정규시즌 1위를 하기 위해선 확실한 세이브 투수가 있어야 한다. 포스트시즌 같은 단기전은 아닐 수 있지만, 정규시즌은 세이브 투수 없이 1위 할 수 없다"고 덧붙였다.

[서울=뉴스핌] LG의 염경엽 감독. [사진 = LG 트윈스] 2026.04.16 wcn05002@newspim.com

마지막으로 "손주영을 마무리 투수로 시험하는 것도 많은 고민과 검토를 통해 적임자를 찾고 있는 과정이다. 한 달이 될지, 1년이 될지 모른다. 마무리 투수를 하면서 손주영도 경기 감각에 대해 빌드업한다"며 "투구 수는 금방 빌드업할 수 있다. 멘털과 구위, 결정구 등을 고려했을 때 적임자이다. 팬분들도 지지를 부탁드린다"고 당부했다.

한편 LG는 이날 1군 엔트리에서 라클란 웰스를 말소하고, 성동현을 대신 등록했다. 염 감독은 "웰스는 허리 근육통이다. 어차피 풀타임을 다 돌아본 적 없는 선수다. 쉴 타이밍이 됐다고 생각한다. 한 턴 쉬고 다음 턴에 들어간다"고 전했다.

웰스는 당초 16일 인천 SSG전에서 선발로 나설 예정이었지만, 부상으로 휴식을 갖게 되면서 대체 선발을 찾아야 한다. 염 감독은 "미정이다. 이정용과 김윤식이 나갈 것이다. 누가 먼저 나가는지는 아직 안정했다. 둘 다 투구 수 빌드업이 됐기 때문에 누가 먼저 나가도 된다"고 밝혔다.

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