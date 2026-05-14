노동부, 한국노총과 2차 노정협의체 열고 공무직위원회 운영방안 논의

AI 핵심 요약beta
- 권창준 고용노동부 차관이 14일 한국노총과 노정협의체를 열었다.
- 노정 간 신뢰 구축이 새정부 노동위 출범과 노동절 행사 기틀이 됐다고 밝혔다.
- 노란봉투법 운영과 공무직위원회 안정화 방안 등을 논의했다.
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[세종=뉴스핌] 양가희 기자 = 권창준 고용노동부 차관은 14일 한국노총과 노정협의체를 열고 "그간 구축된 노정 간 신뢰가 지난 3월 새정부 경제사회노동위원회 본위원회를 출범하고, 63년 만에 되찾은 노동절에 노사가 함께 참여하여 행사를 할 수 있었던 기틀이 된 것으로 생각한다"고 밝혔다.
권 차관은 이날 서울지방고용노동청에서 제2차 한국노총-고용노동부 노정 운영협의체를 열고 "앞으로도 노정 간 신뢰 구축과 소통의 채널인 노정협의체를 내실 있게 개최해 나가겠다"며 이같이 밝혔다.
노정협의체는 부대표급으로 열려 류기섭 한국노총 사무총장과 권창준 노동부 차관 등이 참석했다. 노동부는 지난 2월부터 한국노총, 민주노총, 한국경총과 부대표급 운영협의체를 매달 열고 있다.
현장에서는 지난 3월 시행된 노란봉투법(개정 노동조합법) 운영 현황 및 오는 9월 시행 예정인 공무직위원회의 안정적 운영 방안 등에 대해 논의했다고 노동부는 전했다.
지난달 노동부가 발표한 발표된 공공부문 도급 및 비정규직 대책에 대한 노동계 의견도 이날 회의를 통해 전달됐다는 설명이다.
권창준 노동부 차관은 "노정협의체는 한국노총과 노동부가 신뢰를 쌓아가는 중요한 소통의 자리"라며 "노동계와 진솔한 대화를 하면서, 노동 정책의 완성도도 높여나가고 있다"고 했다.
sheep@newspim.com