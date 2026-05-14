경기도교육청남부연수원, '독서 앱 활용 원격직무연수' 운영

AI 핵심 요약beta
- 경기도교육청남부연수원이 14일부터 교직원 470명을 대상으로 독서 앱 연수를 운영한다.
- 연수는 기본·필사·책마실 과정으로 구성해 자기 주도적 독서 역량을 강화한다.
- 책마실 과정은 김민섭 강연과 문학관·도서관 탐방 등으로 진행된다.
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23일 책마실 과정, 인문학 강연과 청강문화산업대학교 만화도서관 탐방
[수원=뉴스핌] 김가현 기자 = 경기도교육청남부연수원은 14일부터 7월 22일까지 경기도교육청 소속 교직원 470명을 대상으로 '2026 독서 앱 활용 원격직무연수'를 운영한다고 밝혔다.
이번 연수는 독서 앱 기반으로 자기 주도적 독서 역량을 향상시키기 위한 비정형 연수로 기본 과정, 필사 과정, 책마실 과정으로 구성됐다. 기본 과정은 독서 앱을 활용한 자율 독서 중심의 내용으로 일상 속 독서 습관 형성을 도와주는 기초 과정이다.
필사 과정은 '필사'를 주제로 한 비대면 연수를 시작으로 독서 앱 활용 자율 독서와 필사 활동을 통해 성찰 중심의 독서 경험을 증진하는 과정이다.
책마실 과정은 오는 23일 김민섭 작가의 인문학 강연과 청강문화산업대학교 만화도서관 탐방으로 시작되며, 이후 ▲윤동주문학관(30일)▲경기도서관(10일)▲의정부음악도서관·의정부미술도서관(2일) 등 다양한 독서 및 문화 공간에서 진행될 예정이다.
심한수 원장은 "이번 연수가 교직원들에게 자기 주도적 학습 경험을 바탕으로 독서를 일상적인 배움으로 이어가는 계기가 되기를 바라며 앞으로도 연수 방식의 다양화를 통해 교직원의 자율적 성장과 배움의 확장을 적극 지원하겠다"고 설명했다.
beignn@newspim.com