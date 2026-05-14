BNK경남은행, 현대이엔지 유망중소기업 선정

AI 핵심 요약beta
- BNK경남은행이 14일 현대이엔지를 유망중소기업으로 선정했다.
- 현대이엔지는 지게차·트렉터용 고내구성 금속부품을 정밀 가공한다.
- 선정으로 특별 현판과 인증서를 받았고 동반성장 지원을 약속했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
특별 제작 현판·인증서 수여
[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = BNK경남은행은 중장비 부품 제조업체 ㈜현대이엔지를 유망중소기업으로 선정했다고 14일 밝혔다.
진주시 사봉면 사봉일반산업단지 소재 ㈜현대이엔지는 지게차·트렉터용 고내구성 금속부품을 정밀 가공하는 능력과 고정밀 CNC 기반 절삭가공 자동화 기술을 보유했다.
이 회사는 특허, 이노비즈 확인서(A등급), ISO 9001 품질경영시스템 인증을 취득했다. 국내 대기업에 부품을 납품하며 매출을 올리고 있다.
유망중소기업 선정으로 ㈜현대이엔지는 특별 제작 현판과 인증서를 받았다.
임재문 BNK경남은행 부행장은 "㈜현대이엔지는 정밀가공 기술과 현장 경험으로 중장비 핵심 부품을 안정 생산한다"며 "동반 성장 위해 지속 관심 갖겠다"고 말했다.
BNK경남은행 유망중소기업 제도는 성장 가능성 또는 수출 잠재력이 높은 기업과 동반성장 관계를 유지해 지역경제 발전을 도모하는 기업고객 우대 제도다.
news2349@newspim.com