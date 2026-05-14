노랑풍선, 프랑스 미술여행·오사카 골프크루즈 출시

AI 핵심 요약beta
- 노랑풍선이 14일 프리미엄 SIT 상품 2종을 출시했다.
- 프랑스 미술여행 7일은 인상주의 도시 방문과 전문 가이드 서비스를 제공한다.
- 골프크루즈 4박5일은 일본 라운딩과 도어투도어 골프백 배송을 포함한다.
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[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 노랑풍선이 프리미엄 SIT(Special Interest Travel) 상품 2종을 출시했다고 14일 밝혔다. 프랑스 미술여행과 골프크루즈 상품이다.
'프랑스 미술여행 7일'은 파리, 지베르니, 오베르 쉬르 우아즈 등 프랑스 인상주의 예술 주요 도시를 방문하는 일정으로 구성됐다. 대한항공 직항편을 이용하며 전 일정 4성급 호텔 숙박과 전문 지식 가이드 동행 서비스를 제공한다. 모네의 정원이 있는 지베르니와 고흐가 생을 마감한 오베르 쉬르 우아즈를 방문하며, 오르세 미술관과 오랑주리 미술관에서는 전문 가이드의 도슨트 프로그램을 운영한다.
'팬스타 미라클 크루즈 골프투어 4박5일'은 골프와 크루즈, 온천 휴양을 결합한 상품이다. 부산에서 출발하는 팬스타크루즈 미라클호를 이용해 일본 오사카·고베로 이동하며 현지 골프장에서 총 54홀 라운딩을 즐길 수 있다. 오션뷰 및 발코니 스위트 객실이 포함된 크루즈 숙박과 4성급 호텔 숙박을 함께 제공하며, 자택에서 현지 골프장까지 골프백을 배송하는 도어투도어 서비스도 포함됐다.
노랑풍선은 향후 뉴욕, 이탈리아, 오스트리아 등으로 글로벌 아트투어와 크루즈 상품 라인업을 확대할 방침이다.
노랑풍선 관계자는 "아트투어, 골프크루즈를 비롯해 다양한 테마여행 상품을 지속 확대하며 프리미엄 SIT 시장 경쟁력을 강화해 나갈 계획"이라고 말했다.
dconnect@newspim.com