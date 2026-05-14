"위급할 땐 '꿈돌이' 꾹"…대전시, 초1 전원에 '호신 경보기' 지급

AI 핵심 요약beta
- 대전시가 14일 초등학교 1학년 9000여 명에게 호신용 경보기를 지급한다고 밝혔다.
- 꿈돌이 캐릭터 열쇠고리 형태로 제작된 경보기는 130데시벨 경고음으로 위험을 알린다.
- 시는 다음달 말까지 전 초등학교 배부를 완료하고 향후 전 학년 확대를 검토한다.
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[대전=뉴스핌] 김수진 기자 = 대전시가 초등학생 대상 범죄 불안 해소를 위해 초등학교 1학년 전체 학생에게 '꿈돌이 호신용 경보기'를 지급한다. 시는 최근 늘어나는 초등학생 대상 강력 사건에 대응하기 위해 어린이 안전 대책을 강화한다는 계획이다.
대전시는 2026학년도 지역 내 초등학교 1학년 학생 9000여 명을 대상으로 꿈돌이 캐릭터를 활용한 호신용 경보기를 보급한다고 14일 밝혔다. 사업은 대전시 어린이회관이 맡아 추진한다.
이번에 제작된 경보기는 대전 대표 캐릭터인 '꿈돌이'를 활용한 열쇠고리 형태로 제작됐다. 아이들이 가방이나 소지품에 부담 없이 달고 다닐 수 있도록 디자인했으며, 위급 상황 시 버튼을 누르면 130데시벨(db) 수준의 강력한 경고음이 울려 주변에 위험 상황을 빠르게 알릴 수 있도록 했다.
대전시는 특히 지난해 지역 내 초등학생 대상 강력 사건 이후 학부모 불안감이 커진 점을 반영해 아이들이 위기 상황에서 즉각 도움을 요청할 수 있는 실질적 안전장치 마련에 초점을 맞췄다고 설명했다.
시는 최근 시범 배부를 마쳤으며 다음달 말까지 지역 내 모든 초등학교를 대상으로 배부를 완료할 계획이다.
또 사업 효과와 학부모·학생 만족도 등을 분석해 향후 지원 대상을 전 학년으로 확대하는 방안도 검토할 예정이다.
최우경 대전시 복지국장은 "아이들은 위급한 순간 두려움 때문에 목소리를 제대로 내지 못하는 경우가 많다"며 "꿈돌이 호신용 경보기가 위험 상황을 주변에 빠르게 알리고 아이들의 안전을 지키는 든든한 안전장치가 되길 기대한다"고 말했다.
nn0416@newspim.com