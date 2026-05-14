창원시, 공공건축사업 감독 공무원 교육 실시…전문성 강화 품질 향상

AI 핵심 요약beta
- 창원시가 14일 공공건축사업 품질 향상을 위해 공사감독 공무원 30여 명을 대상으로 역량강화 교육을 실시했다.
- 교육은 설계서 이해, 설계변경 계약금액 조정, 준공검사 절차 등 실무 중심으로 구성돼 진행됐다.
- 현장 대응 능력과 실무 이해도를 높여 안전하고 완성도 높은 시설 조성을 목표로 했다.
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[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 창원시는 공공건축사업 품질 향상을 위해 공사감독 공무원 대상 역량강화 교육을 실시했다고 14일 밝혔다.
이번 교육은 공공건축사업 총괄관리 체계 강화를 위한 과제 일환으로, 현장 공사감독 역량을 높여 안전하고 완성도 높은 시설 조성을 목표로 했다.
교육은 공사감독 공무원 30여 명을 대상으로 이날 오전 9시부터 오후 6시까지 의창구청 대회의실에서 열렸다. 국토교통부 산하 건설기술교육원이 진행을 맡았다.
주요 내용은 설계서 및 원가계산서 구성 이해, 설계변경 계약금액 조정, 건설기술인 배치와 공정계획 검토 기준, 간접비 정산과 하자보수보증 기준, 준공검사 절차 업무기준, 건설엔지니어링 및 시공평가 기준 등 실무 중심으로 구성됐다.
공사감독 주요 검토사항 실습 과정을 운영해 현장 대응 능력과 실무 이해도를 높였다.
신성기 도시개발공공국장은 "공공건축사업 품질은 공사감독자 전문성과 책임감에서 시작된다"며 "체계적 교육으로 실무 역량을 강화하고 시민 신뢰 시설 조성에 노력하겠다"고 말했다.
news2349@newspim.com