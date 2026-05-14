6·3 인천시장 선거 민주 박찬대· 국힘 유정복 후보 등록

AI 핵심 요약beta
- 후보자들이 14~15일 지방선거와 재보궐선거 등록을 시작했다.
- 인천시장 선거에서 박찬대·유정복 후보가 14일 등록하고 공약을 밝혔다.
- 연수갑·계양을 국회의원 보궐선거 후보들도 14일 등록을 마쳤다.
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[인천=뉴스핌] 홍재경 기자 =6·3지방선거와 국회의원 재보궐선거 후보 등록이 14~15일 이틀동안 진행된다.
인천시장 선거에는 더불어민주당 박찬대·국민의힘 유정복 후보가 14일 등록을 하고 본격적인 선거전에 나섰다.
박찬대 후보는 이날 오전 9시 인천시선거관리위원회를 찾아 후보 등록을 마쳤다.
박 후보는 후보 등록 후 페이스북에 올린 글에서 "인천시민의 위대한 승리를 만들어 낼 선거"라며 "인천의 자부심을 위해, 시민의 든든한 삶을 위해 시민의 승리로 보답하겠다"고 했다.
박 후보는 후보 등록 후 '인확행'(인천을 확 바꾸는 행복) 공약의 1탄으로 '바가지 없는 소래포구'를 제시하면서 "박찬대식 확실한 행정으로 해결하겠다. 원스트라이크 아웃을 원칙으로 하겠다"고 밝혔다.
유정복 후보는 이날 오후 1시 40분 선관위에 등록 서류를 제출하고 "시민들의 삶을 좀 더 낫게 만들고 지역을 희망으로 만들어가기 위한 대장정에 나섰다"며 "우리의 삶과 지역의 미래를 결정할 선거에서 현명하신 판단이 있으실 것으로 기대한다"고 말했다.
유 후보는 이날 인천항발전협의회 간담회, 아동단체 정책 제안서 전달식 등의 일정을 소화했다. 앞서 출마 포기 의사를 밝혔던 개혁신당 이기붕 후보는 후보 등록 마감일인 15일 등록을 하겠다고 했다.
이 후보는 "많은 시민과 당원들의 뜻, 인천 정치에 새로운 선택과 균형이 필요하다는 책임감을 외면할 수 없었다"며 "고민 끝에 후보로 등록하기로 했다"고 했다.
이번 인천 시장선거는 여당 후보 1명, 야당 후보 2명의 3파전으로 치러질 것으로 예상된다.
인천지역 국회의원 보궐선거 후보들도 이날 후보 등록을 했다. 연수갑에서는 민주당 송영길·국민의힘 박종진·개혁신당 정승연 후보가 차례로 후보 등록을 했다.
계양을에서는 민주당 김남준·국민의힘 심왕섭·무소속 김현태 등 3명이 후보 등록을 마쳤다.
hjk01@newspim.com