NHN링크, 경찰청 국가수사본부와 협력…매크로 부정예매 차단 나선다

AI 핵심 요약beta
- NHN링크가 13일 매크로 부정 예매 설명회를 열었다.
- 경찰청 국가수사본부와 함께 수사관 70여 명에게 대응 노하우를 공유했다.
- 부정 예매 방지 공로로 경찰청 감사장을 받았다.
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[서울=뉴스핌] 양진영 기자 = 티켓 예매 플랫폼 '티켓링크'를 서비스하는 엔에이치엔링크(대표 왕문주)는 경찰청 국가수사본부와 함께 '매크로 이용 부정 예매의 매커니즘 분석 및 예방 설명회'를 실시했으며, 매크로 부정 예매 방지를 위한 공로를 인정받아 경찰청으로부터 감사장을 받았다고 14일 밝혔다.
NHN링크는 티켓링크에 적용한 이상거래 탐지 및 방지 시스템을 통해 비정상적인 트래픽을 실시간 필터링하고 매크로 의심 거래를 사전에 차단하고 있다. 더불어, 문화체육관광부 및 경찰청과 '공연·스포츠 암표방지 민관협의체'를 구성해 부정 예매에 대한 모니터링을 꾸준히 강화해왔다.
NHN링크는 13일 NHN 판교 사옥에서 설명회를 열고, 그 동안 축적해온 부정 예매 대응 노하우를 전국 70여명의 사이버수사관에게 공유했다.
발표자로 나선 NHN링크 개발실 조용호 이사는 실제 사례를 바탕으로 최신 부정 예매 유형과 대표적인 패턴들을 세부적으로 분석했다. 이어, 이상거래 탐지 및 방지 시스템과 관련 정책을 활용해 부정 예매에 대응하면서 거둔 성과 및 시사점을 구체적으로 공유했다.
이와 함께 "창과 방패의 끊임없는 싸움에서 부정 거래를 100% 차단한다는 것은 쉽지 않지만 NHN링크는 ▲선량한 이용자의 피해를 최소화하면서, ▲가장 중요한 시점에 매크로가 무력화되도록 전력을 기울이며, ▲불법 사용을 최대한 불안하게 만들겠다"는 방향성도 제시했다.
이날 설명회에 앞서 NHN링크는 매크로를 이용한 입장권 부정 거래 방지 및 수사기관과의 협력에 기여한 공로를 인정받아 경찰청으로부터 감사장을 받았다.
조용호 이사는 "암표 방지를 위해 그 동안 전사적으로 힘을 쏟았던 노력이 대외적으로 인정받은 점을 기쁘게 생각한다"며, "앞으로도 이상거래 탐지 및 방지 시스템을 강화하고 수사기관과의 협력 범위를 지속적으로 확대하면서 일반 회원들이 정상적으로 마음 편하게 예매할 수 있는 환경을 만들어갈 것"이라고 말했다.
jyyang@newspim.com