광주전남교육청·교육부, '통합 6차 협력 회의' 개최

AI 핵심 요약beta
- 광주전남 시도교육청과 교육부는 14일 교육행정체제통합 6차 협력회의를 개최했다.
- 통합교육청 조직 체계와 인사·재정 기준, 자치법규 통합 방안을 논의했다.
- 현장 혼선 최소화를 위한 시스템 연계와 단계적 추진 일정을 구체화했다.
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[광주·무안=뉴스핌] 박진형 기자 = 광주전남 시·도교육과 교육부는 14일 전남 나주 진로진학상담센터에서 '교육행정체제통합 6차 협력회의'를 개최했다고 밝혔다
이번 회의에서는 통합교육청 출범 이후 적용될 조직 체계와 교원 및 지방공무원 인사 운영 기준, 재정 분야 통합 준비 상황 등을 중점 논의했다.
또 시도별로 다르게 운영 중인 교육자치 관련 자치법규와 행정 절차를 어떻게 통합·정비할 것인지에 대해서도 의견을 나눴다.
특히 양 교육청은 학교 현장 혼선을 최소화하기 위해 교육행정정보시스템 연계 방안 등 현장 밀착형 과제에 대한 실무협의를 이어가기로 했다.
아울러 통합교육청 출범 전까지 분야별 추진 일정을 구체화 하고, 조직·재정·법규 정비를 단계적으로 추진해 나가기로 했다.
이들 기관은 앞으로 정례 협력회의와 실무협의체를 통해 통합 추진 상황을 공동 점검하고 통합교육청 출범 과정에서 발생할 수 있는 제도적 과제를 지속 보와해 나갈 계획이다.
bless4ya@newspim.com