경기도교육청, 학교급식 식재료 공급 현장 소통 강화 나서

AI 핵심 요약beta
- 경기도교육청이 14일 용인 등에서 친환경 학교급식 식재료 공급 현장을 방문했다.
- 도교육청 관계자와 친환경급식지원센터 인사들이 생산자와 간담회를 열었다.
- 공급 안정성과 위생 관리 방안을 논의하며 협력을 확대할 예정이다.
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안전한 학교급식 공급체계 강화 위한 소통 및 협력 강화 추진
[수원=뉴스핌] 김가현 기자 = 경기도교육청이 14일 용인, 양평, 광주 등 지역에서 친환경 학교급식 식재료 공급 현장 방문을 진행했다.
이번 행사에서는 학교급식의 안정적 운영을 위해 현장 소통 간담회를 개최했고, 도교육청의 학교급식보건과 관계자와 경기도 친환경급식지원센터 인사들이 참석했다.
간담회는 생산자와 유통 관계자들의 노고를 이해하고, 학교 현장의 다양한 요구사항을 공유하기 위해 마련됐다.
참석자들은 G마크 축산물 가공업체와 친환경 농산물 생산농가, 농산물 전처리 시설, 경기도친환경농산물유통센터 등을 차례로 방문해 공급 과정과 운영 상황을 직접 확인했다.
또한 식재료 생산 및 유통과 관련한 공급 안정성 및 위생 관리 강화 방안에 대한 의견도 교환했다.
도교육청은 향후에도 학교급식 식재료의 안전성과 품질을 높이며 현장의 의견을 정책에 반영할 수 있도록 관계 기관과의 협력을 계속 확대할 예정이다.
beignn@newspim.com