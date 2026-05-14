거창군, 취약가구 주거환경 개선 '클린버스' 첫 운영…'통합돌봄 서비스'

AI 핵심 요약beta
- 경남 거창군이 14일 통합돌봄 서비스로 클린버스를 첫 운영했다.
- 마리면 취약가구에 가정 방역·소독과 청소·수선을 지원했다.
- 취약세대 발굴 확대와 돌봄 체계 구축을 추진한다.
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취약 세대 발굴·대상 확대
[거창=뉴스핌] 정철윤 기자 = 경남 거창군이 통합돌봄 서비스의 하나로 취약가구 주거환경 개선 사업인 '클린버스'를 도입해 첫 운영에 들어갔다.
군은 14일 마리면에서 클린버스 서비스를 처음 시행하고 저장 강박 등으로 주거환경 개선이 필요한 가구를 대상으로 가정 방역·소독과 청소, 소규모 수선을 지원했다고 밝혔다.
클린버스는 군에서 지정한 전문 인력이 대상 가구를 직접 방문해 실내외 청소, 정리정돈, 간단한 수리, 방역·소독을 함께 진행하는 방식으로 운영한다. 군은 이를 통해 주거환경을 정비하고 일상생활이 가능한 최소한의 주거 여건을 확보하는 데 중점을 두고 있다.
군은 마리면 첫 시행을 시작으로 주거환경이 열악한 취약 세대를 지속적으로 발굴해 클린버스 대상을 넓혀갈 계획이다.
읍·면과의 협조를 통해 현장 방문과 사례 관리를 강화하고 긴급 지원이 필요한 가구가 제때 서비스를 제공받을 수 있도록 발굴 체계를 정비하기로 했다.
군 관계자는 " 클린버스는 단순한 청소·방역 지원을 넘어 취약가구의 일상을 회복하고 생활 기반을 다지는 통합돌봄 서비스"라며 "생활환경 개선을 통해 돌봄의 사각지대를 줄이고 지역 내 촘촘한 돌봄 체계를 구축해 나가겠다"고 말했다.
yun0114@newspim.com