나인테크, 1분기 영업익 15억원…"흑자전환 성공"

AI 핵심 요약beta
- 나인테크가 14일 2026년 1분기 매출 198억원과 영업이익 15억원, 순이익 8억원을 기록했다고 밝혔다
- 경영 효율화와 조직 슬림화, 비용 구조 개선 등 선택과 집중 전략에 힘입어 매출 성장과 함께 영업이익·순이익이 흑자전환했다
- 열전소자·맥신 등 신사업이 본격 매출화 단계에 진입하면서 하반기부터 신사업 매출 비중 확대와 안정적 수익 구조 구축을 목표로 한다
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 이차전지 장비 전문기업 나인테크는 2026년 1분기 연결기준 매출액 198억원, 영업이익 15억원, 당기순이익 8억원을 기록했다고 14일 밝혔다. 이는 전년 동기 대비 매출이 24.5% 증가한 가운데 영업이익과 당기순이익 모두 흑자전환에 성공한 것이다.
회사에 따르면 이번 실적은 지난해부터 추진해 온 경영 효율화와 사업구조 재편의 성과가 본격적으로 가시화된 결과다. 회사 측은 미래 성장을 위한 기초 체력을 다지는 과정에서 선택과 집중 전략을 기반으로 조직 재편과 비용 구조 개선을 강도 높게 추진했다고 설명했다.
특히 나인테크는 지난해 단행한 조직 슬림화와 통합 운영 시스템 구축을 통해 고정비 구조를 근본적으로 개선했다. 부서 간 경계를 허문 유기적 운영 체계를 정착시켜 인당 생산성을 높였고, 전략적 구매 프로세스 도입으로 원가 절감 효과도 동시에 달성했다.
나인테크 관계자는 "과거 외형 성장 중심의 사업 운영에서 벗어나 수익성이 담보된 수주에 집중하며 사업 체질을 전환했다"며 "매출 증가가 곧바로 이익률 개선으로 이어질 수 있는 비용 구조를 완성한 것이 이번 흑자전환의 핵심 배경"이라고 말했다.
이번 1분기에는 매출총이익률 개선과 판매관리비 절감 효과가 동시에 나타나며 수익성 회복세가 뚜렷하게 확인됐다. 특히 지난해 보수적인 회계 기조 하에 선제적으로 반영했던 대손상각 부담이 완화되고, 체계적인 채권관리 시스템이 자리 잡으면서 대손 관련 비용도 큰 폭으로 감소했다.
또한 회사는 기술적 완성도를 확보한 열전소자 및 맥신 관련 신사업 프로젝트가 1분기를 기점으로 본격적인 매출화 단계에 진입하면서 중장기 성장 동력 확보에도 속도가 붙고 있다고 밝혔다.
나인테크 관계자는 "하반기로 갈수록 신사업 매출 비중이 점진적으로 확대될 것으로 예상된다"며 "신소재 및 부품 사업으로의 영업 확장은 기존 단발성 수주 구조에서 벗어나 연속적이고 안정적인 매출 구조를 구축하는 비즈니스 모델의 질적 전환을 의미한다"고 말했다.
이어 "2025년이 미래 성장을 위한 투자와 체질 개선의 시간이었다면, 올해는 그 성과가 실적으로 이어지는 원년이 될 것"이라며 "확보된 원가 및 기술 경쟁력을 기반으로 이차전지 시장 변동성 속에서도 흔들리지 않는 수익 구조를 구축해 주주가치 제고에 최선을 다하겠다"고 강조했다.
nylee54@newspim.com