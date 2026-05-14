경과원 '오늘도 안전하게, 함께 실천합니다' 안전문화 확산 캠페인 진행

AI 핵심 요약beta
- 경기도경제과학진흥원은 14일 광교에서 안전문화 확산 캠페인을 진행했다
- 캠페인에는 임직원과 입주기업 관계자 등 200여 명이 참여해 안전다짐 서약과 홍보 프로그램을 함께 했다
- 경과원은 생활밀착형 안전 물품을 제공하며 예방 중심 안전문화 확산과 지속적인 교육·캠페인 추진을 강조했다
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[수원=뉴스핌] 박노훈 기자 = 경기도경제과학진흥원(이하 경과원)은 14일 광교 경기바이오센터 1층 로비에서 '오늘도 안전하게, 함께 실천합니다'를 주제로 안전문화 확산 캠페인을 진행했다고 밝혔다.
이번 캠페인은 바이오 분야 종사자들이 연구 현장과 일상 속에서 안전수칙을 자연스럽게 실천하는 문화를 확산하기 위해 마련됐다.
이날 행사에는 경과원 임직원과 경기바이오센터 입주기업 관계자, 최신 분석 기술 세미나 참석자 등 200여 명이 참여했다.
경과원은 최신 분석 기술 세미나와 연계해 캠페인을 운영하며 참여자들이 안전수칙을 보다 친숙하게 접할 수 있도록 행사를 구성했다.
캠페인 현장에서는 안전문화 메시지를 담은 홍보 배너와 안내물을 설치하고 자필 안전다짐 서약 프로그램을 함께 운영했다.
참가자들은 연구 현장과 일상에서 안전수칙을 철저히 준수하겠다는 의지를 직접 서약서에 담았다.
경과원은 참가자들에게 차량용 소화기와 안전 마스크 등 생활 속에서 유용하게 사용할 수 있는 안전 홍보 물품을 전달하며 캠페인의 취지를 알렸다.
행사에 참여한 입주기업 관계자들은 반복되는 연구와 실험 과정에서 안전의식이 무엇보다 중요하다며 생활 속 작은 실천이 산업재해 예방으로 이어질 수 있다는 데 공감했다.
김현곤 경과원장은 "안전은 모든 구성원이 함께 지켜야 할 가장 기본적인 가치"라며 "경과원은 앞으로도 예방 중심 안전문화가 산업현장 전반에 자리 잡을 수 있도록 지속적인 교육과 캠페인을 이어가겠다"고 말했다.
ssamdory75@newspim.com