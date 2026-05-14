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2026.05.14 (목)
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[현장에서] 물류센터 로봇 작업 라이브방송의 의미

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AI 핵심 요약

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  • 피규어 AI가 14일 Figure 03 휴머노이드 데모를 공개했다.
  • Helix AI가 물류 현장에서 물건 집고 옮기고 분류했다.
  • 휴머노이드는 사람 공간 범용 작업으로 진화 중이다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

'Figure 03' 데모 공개
물류 장비 대비 경제성 의문 제기
휴머노이드의 물리적 작업 기대

[세종=뉴스핌] 이경태 기자 = 인공지능(AI) 휴머노이드 스타트업인 피규어(Figure) AI가 유튜브 라이브를 통해 'Figure 03' 휴머노이드 로봇 데모를 공개했다. 이 데모에서 Figure는 자사의 AI 시스템인 헬릭스(Helix)가 Figure 03을 어떻게 움직이는지 보여주려 한다. Helix는 로봇이 보고, 이해하고, 판단하고, 움직이는 과정을 실시간으로 제어하는 시각-언어-행동 모델(Vision-Language-Action) 기반 AI 시스템에 가깝다.

겉으로 보면 장면은 단순하다. 휴머노이드 로봇이 물류 현장에서 물건을 보고, 집고, 옮기고, 분류한다. 그런데 이런 데모를 보면 현실적인 반응이 먼저 나온다.

"저걸 시키기엔 아직 너무 비싼 것 아닌가."
"저런 일은 사람이 기계보다 싸다."
"물류에는 이미 전용 장비가 많은데 굳이 휴머노이드를 쓸 이유가 있나."
"그냥 연구개발 과정일 뿐이지, 실제 현장에 쓰기는 어렵지 않나."

이경태 CTO [사진=뉴스핌DB]

맞는 지적이다. 지금 당장의 경제성만 놓고 보면 이 말은 충분히 타당하다. 물류 현장에는 이미 컨베이어, 소터, 로봇팔, 무인운반차(AGV), 자율이동로봇(AMR) 같은 전용 장비가 있다. 정해진 작업만 반복하는 환경에서는 이런 전용 장비가 휴머노이드보다 훨씬 빠르고 안정적이며 비용 효율적일 수 있다. 단순 반복 업무 중 일부는 여전히 사람을 쓰는 편이 더 싸게 먹히는 경우도 많다.

그러니 이 데모를 "이제 물류센터 인력이 곧바로 로봇으로 대체된다"는 식으로 받아들이면 곤란하다. 그것은 과장이다. Figure 03이 당장 인간 노동자를 가격과 생산성 면에서 압도한다는 증거로 보기도 어렵다.

하지만 이 데모의 의미를 "사람보다 비싸다"는 기준으로만 보면 중요한 변화를 놓치게 된다. 핵심은 지금 저 로봇이 얼마나 싸냐가 아니다. 범용 휴머노이드 로봇이 사람의 작업 공간 안으로 들어와 실제 물리 작업을 수행하기 시작했다는 점이다.

산업용 로봇은 대체로 로봇을 위해 환경을 바꿔야 한다. 라인을 새로 짜고, 물체 위치를 고정하고, 규격을 맞추고, 예외 상황을 줄여야 한다. 로봇이 잘 일할 수 있도록 현장을 로봇 친화적으로 설계하는 방식이다.

반면 휴머노이드 로봇은 정반대의 방향을 겨냥한다. 사람이 쓰던 공간에 로봇이 들어가는 것이다. 선반, 박스, 문, 손잡이, 계단, 작업대, 컨베이어는 모두 사람의 몸과 움직임을 기준으로 만들어진 환경이다. 휴머노이드의 가능성은 바로 여기서 나온다. 사람을 위해 설계된 물리적 세계에 별도의 대규모 구조 변경 없이 들어갈 수 있다면, 로봇의 쓰임은 특정 공정 하나에 갇히지 않는다.

그래서 Figure 03 데모의 가치는 "소포 하나를 사람보다 싸게 옮겼다"에 있지 않다. 더 중요한 질문은 이것이다. 하나의 로봇 몸체가 오늘은 물류 분류를 하고, 내일은 공장 부품을 옮기고, 다음에는 세탁물을 정리하고, 또 다른 날에는 매장이나 병원, 가정으로 들어갈 수 있느냐는 것이다.

즉 휴머노이드의 본질은 전용 장비 하나를 대체하는 데 있지 않다. 사람의 여러 자잘한 물리 작업을 하나의 범용 플랫폼으로 흡수할 수 있느냐에 있다.

물론 아직 갈 길은 멀다. 비싸고, 느리고, 예외 상황에 약할 수 있다. 현장에서는 "저걸 왜 쓰느냐"는 반응이 나오는 것이 자연스럽다. 실제 도입을 따지려면 시간당 처리량, 실패율, 사람 개입 횟수, 배터리 지속 시간, 유지보수 비용, 안전성, 현장 통합 비용을 모두 따져봐야 한다. 기술 시연과 상용 도입 사이에는 언제나 큰 간극이 있다.

하지만 기술의 초기 장면은 대개 이런 모습으로 등장한다. 초기 컴퓨터도 비쌌고, 초기 스마트폰도 장난감처럼 보였고, 초기 전기차도 비싸고 불편했다. 처음에는 기존 방식보다 느리고 비효율적으로 보인다. 그런데 성능이 오르고, 가격이 내려가고, 인프라가 붙고, 소프트웨어가 쌓이면 어느 순간 계산식이 바뀐다.

Figure 03 데모도 그런 관점에서 봐야 한다. 지금 이 로봇이 사람보다 싼가. 아닐 수 있다. 지금 이 로봇이 전용 물류 장비보다 효율적인가. 아닐 수 있다. 그러나 중요한 것은 휴머노이드 경쟁의 기준이 바뀌고 있다는 점이다.

과거의 휴머노이드 데모는 주로 "잘 걷는다", "넘어져도 일어난다", "손을 자연스럽게 움직인다"는 것을 보여주는 데 집중했다. 그런데 이제 질문이 달라지고 있다.

몇 시간 동안 일할 수 있는가.
예외 상황을 얼마나 처리할 수 있는가.
사람 개입 없이 얼마나 버틸 수 있는가.
현장 시스템과 연결될 수 있는가.
한 가지 일이 아니라 여러 일을 배울 수 있는가.

이것이 진짜 변화다.

물류는 휴머노이드에게 좋은 첫 실험장이 될 수 있다. 반복적이고, 목표가 비교적 명확하며, 데이터가 많고, 성과 측정이 쉽기 때문이다. 물류 현장에서 소포를 집는 일 자체보다 중요한 것은 그 일을 수행하기 위해 필요한 능력들이다. 시각 인식, 거리 판단, 손 조작, 균형 유지, 이동, 작업 순서 결정, 실시간 오류 대응이 모두 필요하다. 이 능력이 쌓이면 다른 현장으로 옮겨갈 가능성이 생긴다.

이 지점에서 Figure 03 데모는 단순한 로봇 시연을 넘어선다. 이것은 "물류센터 알바를 대체하겠다"는 선언이라기보다 "AI가 물리 세계의 노동 데이터를 학습하기 시작했다"는 신호에 가깝다.

챗GPT가 글, 코드, 문서, 검색, 요약 같은 디지털 노동을 흔들었다면, Helix 같은 시스템은 로봇 몸을 통해 물리 노동의 일부를 학습하려는 시도다. 디지털 세계에서 AI는 텍스트와 이미지, 코드 데이터를 먹고 성장했다. 이제 휴머노이드 로봇은 실제 공간에서 발생하는 움직임, 실패, 접촉, 균형, 물체 조작 데이터를 먹기 시작한다.

피규어(Figure) AI가 유튜브 라이브를 통해 14일 'Figure 03' 휴머노이드 로봇 데모를 공개했다. [사진=피규어AI 유튜브] 2026.05.14 biggerthanseoul@newspim.com

진짜 중요한 것은 현재 성능이 아니라 학습 곡선이다. 로봇 한 대가 배운 작업이 다른 로봇에게 복제될 수 있고, 현장에서 쌓인 실패 데이터가 다음 모델의 개선으로 이어질 수 있다. 하드웨어 가격이 내려가고, 배터리 효율이 올라가고, 제어 모델이 고도화되면 어느 순간 비용 계산은 달라질 수 있다.

따라서 "지금은 사람이 더 싸다"는 말은 틀리지 않다. 다만 거기서 멈추면 절반만 보는 것이다. 더 중요한 질문은 "5년 뒤에도 그럴까"이다. 전용 장비가 더 효율적인 것은 맞지만, 예외 상황이 많고 작업 종류가 자주 바뀌는 비정형 환경에서도 계속 그럴까. 로봇이 한 가지 작업이 아니라 여러 작업을 계속 배워간다면 비용 계산은 어떻게 바뀔까.

Figure 03 데모의 진짜 의미는 당장의 경제성보다 방향성에 있다. 휴머노이드는 이제 실험실에서 걷는 기술을 자랑하는 단계를 지나, 현장에서 일하는 능력을 증명해야 하는 단계로 들어서고 있다.

아직 비싸고, 아직 느리고, 아직 전용 장비보다 애매하다. 그러나 바로 그 애매한 지점에서 다음 산업이 시작될 수 있다. 처음에는 비싸고 느린 연구개발 장면처럼 보였던 것이 시간이 지나면 노동, 물류, 제조, 가정, 보험, 안전, 데이터센터, 배터리 산업까지 연결되는 거대한 플랫폼 전쟁의 출발점이 될 수 있다.

그래서 이 데모는 "로봇이 소포를 옮겼다"는 장면으로만 보면 안 된다. 더 정확히 말하면, "AI가 사람의 물리적 작업 공간에 들어가기 시작했다"는 장면이다.

Figure 03이 당장 물류 현장의 경제성을 뒤집지는 못할 수 있다. 하지만 휴머노이드 산업이 이제 무엇을 증명해야 하는지는 분명해졌다. 더 이상 멋지게 걷는 로봇이 중요한 것이 아니다. 오래 일하고, 안전하게 일하고, 여러 일을 배우고, 사람의 공간 안에서 버틸 수 있는 로봇이 중요하다.

그 순간부터 경쟁의 기준은 바뀐다. 누가 더 사람처럼 생긴 로봇을 만들었느냐가 아니라, 누가 더 오래, 더 안전하게, 더 싸게, 더 많은 일을 시킬 수 있느냐의 싸움이 된다.

Figure 03 데모의 진짜 의미는 바로 여기에 있다.

biggerthanseoul@newspim.com

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38년 아시아나 역사 속으로 [서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 대한항공과 아시아나항공의 통합 작업이 마지막 단계에 들어섰다. 양사는 오는 14일 합병 계약을 체결하고, 오는 12월 17일 '통합 대한항공' 출범을 공식화한다. ◆ 5년 6개월 만에 합병 마침표 대한항공과 아시아나항공은 13일 각각 정기 이사회를 열고 합병계약 체결을 승인했다. 양사 합병 계약 체결은 2020년 11월 17일 대한항공과 아시아나항공의 신주인수계약 체결 이후 5년 6개월여 만이다. 앞서 코로나19 팬데믹에 따른 글로벌 여객 수요 급감으로 아시아나항공의 재무구조와 경쟁력이 약화되자 정부와 채권단은 항공산업 안정화를 위해 총 3조6000억원 규모의 정책자금을 지원했다. 대한항공 B787-10 항공기. [사진=대한항공] 대한항공은 이번 인수·합병 추진 과정에서 아시아나항공의 재무구조 개선과 경영 정상화를 위해 노력했고, 지원받은 공적자금을 전액 상환했다고 설명했다. 대한항공은 통합 항공사 출범을 기반으로 글로벌 항공시장 내 경쟁력을 강화하고 지속 가능한 성장 기반을 마련한다는 계획이다. 이번 합병으로 대한항공은 아시아나항공의 자산과 부채, 권리·의무, 근로자 일체를 승계한다. 합병 후 존속회사는 대한항공이며, 아시아나항공은 소멸한다. 대한항공은 공시를 통해 "합병 및 합병 후 통합 절차(PMI)를 통해 항공기 정비, 지상조업, 기내식 등 운항 인프라의 통합 운영으로 고정비 절감 및 규모의 경제를 실현할 수 있다"고 밝혔다. 이어 "해외 지점 및 영업망의 통합을 통해 중복 관리비용의 절감을 기대할 수 있다"고 설명했다. 합병 비율은 자본시장법령에 따른 기준시가를 바탕으로 대한항공 1 대 아시아나항공 0.2736432로 산정됐다. 이에 따라 대한항공의 자본금은 약 1017억원 증가할 것으로 예상된다. ◆ 안전운항 인가 등 후속 절차 본격화 대한항공은 합병 계약 이후 통합 항공사 운영을 위한 제반 절차에 착수한다. 항공사 안전운항체계의 안정적인 통합에 필요한 운영기준(OpSpecs·Operations Specifications) 변경 인가 등이 대표적이다. 운영기준 변경 인가는 합병 후 존속하는 대한항공의 기존 운항증명(AOC·Air Operator Certificate)을 유지하면서, 아시아나항공이 보유한 항공기와 안전 운항 시스템 전반을 대한항공 운영체계 안으로 통합하기 위한 법적·행정적 절차다. 대한항공은 오는 14일 합병 계약 체결 직후 국토교통부에 합병 인가를 신청한다. 오는 6월 중에는 통합에 따라 변경되는 항공 안전 관련 준수 조건과 제한 사항을 담은 운영기준 변경 인가를 신청할 계획이다. 국내 인허가 절차가 끝나면 해외 항공당국을 대상으로도 운영기준 변경 등 필요한 절차를 순차적으로 진행한다. 조원태 한진그룹 회장. [사진=대한항공] 아시아나항공은 오는 8월께 임시 주주총회를 열고 합병을 결의할 예정이다. 대한항공은 이번 합병이 소규모 합병 요건을 충족하는 만큼 아시아나항공 주주총회와 같은 날 이사회 결의로 주주총회를 갈음할 계획이다. 대한항공은 주주 권익 보호 절차도 병행했다. 대한항공은 "이번 합병이 주주들의 관심이 높은 사안인 만큼 주주 권익 보호 및 개정 상법에 따른 주주충실의무를 준수하기 위해 법무부가 발표한 '기업 조직개편 시 이사의 행위 규범 가이드라인'에서 권고하는 공정성 강화 조치를 충실히 이행했다"고 밝혔다. 대한항공은 자사 ESG위원회가 특별위원회 기능을 수행해 합병 거래 조건의 공정성 등을 별도 심의했다고 설명했다. 또 독립적인 외부 전문가를 통해 합병 가액과 비율의 적정성, 산정 방식의 공정성, 절차의 적정성, 주주 이익 보호 체계를 검증했다. 관련 내용은 증권신고서에 상세히 기재할 예정이다. ◆ 재무 부담 안고 시너지 본격화 대한항공은 재무 측면에서 단기 부담도 언급했다. 아시아나항공이 합병 전 기준 높은 부채비율과 상당 규모의 차입금 및 리스부채를 보유하고 있어 대한항공이 이를 포괄승계하게 되기 때문이다. 대한항공은 "합병 직후 단기적으로 합병 후 존속회사의 부채비율 상승 및 재무레버리지 확대가 불가피할 수 있다"고 밝혔다. 다만 "통합 현금흐름 창출 능력 강화, 중복 비용 절감에 따른 수익성 개선, 확대된 노선 네트워크를 기반으로 한 영업수익 증대를 통해 중장기적으로 재무 안정성이 점진적으로 회복 및 강화될 것으로 기대된다"고 덧붙였다. 대한항공의 아시나아항공 인수 관련 일지. [AI인포그래픽=김정인 기자] 영업 측면에서는 노선 네트워크와 운항 역량 통합이 핵심이다. 대한항공은 이번 합병을 통해 여객 네트워크 통합에 따른 운송 역량 확대와 MRO(항공기 정비·수리·운영) 등 고부가가치 사업 영역으로의 포트폴리오 재편을 추진한다. 대한항공은 "통합 네트워크를 기반으로 한 환승 수요 확대, 글로벌 항공사 동맹 스카이팀(Skyteam) 활용을 통한 코드쉐어 확대, 미주·유럽·동남아 등 핵심 국제선에서의 운항 효율화를 통해 중장기적으로 글로벌 영업 경쟁력이 강화될 것으로 기대된다"고 밝혔다. ◆ 마일리지·서비스 통합도 과제 통합 항공사 출범을 앞두고 안전 운항과 고객 서비스 통합 작업도 속도를 내고 있다. 대한항공은 중복 노선 재배치와 신규 노선 개발을 통해 고객 선택지를 넓히고, 공항 라운지 리뉴얼과 기내식 개편, 공항 터미널 이전 등을 통해 서비스 품질을 높여왔다. 양사 마일리지 통합안은 공정거래위원회 등 관계당국과 협의 중이다. 대한항공은 통합안이 확정되는 대로 고객들에게 안내할 계획이다. 인천 영종도 운북지구에 위치한 제2 엔진 테스트 셀의 모습. [사진=뉴스핌DB] 대한항공은 합병 이후 기존 이원화된 마일리지 프로그램, 지상조업, 기내서비스 운영 체계를 통합해 내부 비효율을 줄이고 원가 절감과 서비스 품질 향상을 추진할 계획이다. 안전 운항을 위한 선제 투자도 진행 중이다. 대한항공은 통합 후 늘어나는 기단과 노선, 인력에 대비해 서울 강서구 본사 종합통제센터(OCC), 객실훈련센터, 항공의료센터를 리모델링하고 업무 시스템을 정비했다. 통합 항공사 출범 직후 운항상 혼란을 줄이기 위해 양사 운항승무원 훈련 프로그램도 표준화했다. 엔진 테스트 셀(ETC), 신 엔진 정비 공장, 인천국제공항 인근 정비 격납고 등 대규모 항공기 정비 시설도 확장하거나 새로 짓고 있다. 대한항공은 통합 항공사 출범으로 국가 항공산업 경쟁력 보존, 인천국제공항 허브 기능 강화, 글로벌 항공 네트워크 확대 등의 효과를 기대하고 있다. 합병 기일은 오는 12월 16일이다. 통합 대한항공은 합병 이튿날인 12월 17일 출범한다. 이에 따라 아시아나항공 브랜드는 출범 38년 만에 역사 속으로 사라지게 된다. kji01@newspim.com 2026-05-13 17:38
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조국, 평택을 유세 중 이마 부상 [서울=뉴스핌] 조승진 기자 = 경기 평택을 국회의원 재선거에 출마하는 조국 조국혁신당 대표가 유세 도중 이마를 문에 부딪치는 사고로 눈 부위에 멍이 들었지만, 예정된 일정을 이어가겠다는 뜻을 밝혔다. 조 대표는 13일 페이스북을 통해 "어제 일정 중 이마를 문에 세게 부딪히는 작은 사고가 났다"며 "자고 일어나니 눈두덩이가 붓고 멍이 들었다"고 했다. 경기 평택을 국회의원 재선거에 출마하는 조국 조국혁신당 대표가 유세 도중 이마를 문에 부딪치는 사고로 눈 부위에 멍이 들었다고 13일 밝혔다. [사진=조국 페이스북] 조 대표는 이날 오전 MBC 라디오 프로그램 '김종배의 시선집중' 인터뷰를 마친 뒤 자신이 거주 중인 평택 안중의 병원을 찾아 치료를 받았다고 했다. 그러면서 "주사도 맞고 약도 받았다"며 "의사, 간호사 선생님들의 환대와 내원하신 주민들의 응원에 감사했다"고 했다. 이어 동네 카페를 찾은 사실도 전하며 "소염제가 조금 독할 수 있으니 뭐라도 먹고 약을 먹으라는 당부를 들었다"고 설명했다. 그러면서 "내부가 마치 도서관 또는 화랑 같다"며 "조용히 독서하기 좋지만 저는 독서할 여유가 없다"고 했다. 조 대표는 이후 추가로 올린 글에서 문재인 정부 청와대 출신 인사들이 선거사무소를 찾았다고 밝혔다. 그는 "문재인 정부 청와대에서 근무했던 실장, 수석, 비서관님들이 선거사무소로 오셨다"며 "오른쪽 눈에 멍이 든 걸 보시고 놀라셨지만 '액땜'했다고 격려해주셨다"고 했다. 또 "거리에서 뵙는 시민들도 깜짝 놀라신다"며 "관리를 잘못한 점 죄송하다"고 적었다. 이어 "멍이 완전히 사라지는 데는 2~3일 걸릴 것 같다"면서도 "멍든 눈으로도 뚜벅이는 계속된다"고 강조했다. chogiza@newspim.com 2026-05-13 14:28

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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