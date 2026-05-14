수원시, 주거 취약계층 집수리 지원사업 준공 기념식

AI 핵심 요약beta
- 수원특례시는 13일 빌딩진영쌤아카데미와 주거취약계층 집수리 준공식을 열었다.
- 이번 사업은 다자녀 주거취약 가구를 대상으로 단열·창호 교체·도배 등 노후 주거 환경을 개선했다.
- 수원시는 대상자 발굴, 민간은 공사비 지원 등 협력으로 주거복지 사각지대 해소에 나섰다.
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[수원=뉴스핌] 박노훈 기자 = 수원특례시는 지난 13일 권선구 서둔동에서 빌딩진영쌤아카데미와 함께 추진한 주거취약계층 집수리 지원사업 준공 기념식을 열었다고 14일 밝혔다.
이번 사업은 다자녀 주거취약 가구를 대상으로 진행했다.
수원시는 대상자를 발굴·연계하고, 빌딩진영쌤아카데미는 공사 비용을 지원했다.
수원도시재단은 집수리 업체 선정과 사업 진행을 맡았다.
공사는 4월 13일부터 4월 21일까지 진행했다.
작은방 벽면과 천장 단열 공사, 창호 교체, 도배 등을 지원해 노후화된 주거 환경을 개선했다.
수원시와 빌딩진영쌤아카데미는 지난해 11월 주거취약계층 주거 환경 개선을 위한 업무협약을 체결한 바 있다.
빌딩진영쌤아카데미는 부동산 투자 교육과 솔루션 서비스를 제공하는 아카데미로, 연탄 기부와 미혼양육모 지원 등 다양한 사회공헌 활동에도 참여하고 있다.
수원시 관계자는 "주거취약계층에게는 안전하고 쾌적한 주거 환경이 무엇보다 중요하다"며 "민간과 협력해 주거복지 사각지대를 줄이고 시민 삶의 질을 높일 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.
ssamdory75@newspim.com