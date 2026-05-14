산청군, 지역특화발전특구 컨설팅 대상 선정…한방약초산업 발전 기대

AI 핵심 요약beta
- 경남 산청군이 14일 중기부 지역특화발전특구 컨설팅 지원 대상에 선정됐다
- 산청군은 한방약초 산업 발전 가능성과 행정 의지를 인정받아 한방약초산업특구 컨설팅을 지원받게 됐다
- 산청군은 애로사항 분석과 관광 연계 전략으로 특구 경쟁력 강화와 지역경제 활성화를 추진할 계획이다
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[산청=뉴스핌] 최민두 기자 = 경남 산청군이 중소벤처기업부의 지역특화발전특구 컨설팅 지원 대상에 포함됐다.
군은 중소벤처기업부의 '2026년 지역특화발전특구 컨설팅 지원 사업' 공모에 선정됐다고 14일 밝혔다.
이 사업은 전국 171개 지역특화발전특구 가운데 10곳을 선정해 민간 전문가와 지방중소벤처기업청, 중소기업진흥공단 등이 참여하는 지원단이 맞춤형 컨설팅을 제공하는 내용이다.
군은 한방약초를 활용한 산업 발전 가능성과 적극적인 행정 추진 의지를 인정받아 최종 선정됐다.
군은 이번 컨설팅을 통해 한방약초산업특구의 애로사항을 분석하고, 성장 저해 요인을 도출해 개선 과제를 마련할 계획이다. 이를 바탕으로 중기부의 후속 지원도 연계한다.
전문가 자문을 통해 신규 사업 아이디어를 발굴하고, 한방약초산업과 관광을 연계해 생활인구 유입 확대와 지역 상권 활성화를 추진할 방침이다.
군 관계자는 "이번 선정은 특구 경쟁력 강화와 성장 기반 마련의 계기가 될 것"이라며 "관련 공모사업을 지속 연계해 지역경제 활성화를 도모하겠다"고 말했다.
m25322532@newspim.com