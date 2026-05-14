대신증권, 크레온 신규 고객에 투자지원금 최대 6만원 지급

AI 핵심 요약beta
- 대신증권이 14일 크레온 MTS 신규 고객 대상 국내주식 투자지원금 시즌2를 29일까지 진행한다고 밝혔다
- 비대면 계좌 최초 개설 고객에게 최대 6만원 투자지원금을 지급하며 지원금은 국내주식 매수에만 사용 가능하다
- 1월 이후 비대면 신규·비거래 고객에 온라인 국내주식 수수료 0%와 평생 할인 혜택을 제공한다고 했다
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[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 대신증권은 자사 모바일트레이딩시스템(MTS) 크레온 신규 고객을 대상으로 '국내주식 투자지원금 시즌2' 이벤트를 오는 29일까지 진행한다고 14일 밝혔다.
이벤트 참여 대상은 크레온 비대면 계좌를 처음 개설한 고객이다. 계좌 개설일로부터 15일 이내에 투자지원금을 신청하면 3만원이 즉시 지급된다. 지급된 지원금은 국내주식 매수 주문 시 우선 사용되며, 수령 후 15일 이내에 나눠 사용할 수 있다. 국내주식 매수에만 사용 가능하며, 기간 내 미사용 금액은 자동 소멸된다.
추가 지원금도 있다. 첫 지원금 지급일 포함 15일 이내에 국내주식을 100만원 이상 거래하면 3만원을 추가로 받을 수 있다. 추가 지원금은 거래 조건 충족 시 16일째 지급된다. 두 차례 지원금을 합산하면 최대 6만원이다.
이와 함께 올해 1월 이후 비대면 신규 고객과 최근 12개월간 국내주식 거래가 없었던 고객을 대상으로 수수료 우대 이벤트도 진행한다. 한 달간 국내주식 온라인 거래 수수료를 0%로 제공하고, 이후에는 평생 수수료 할인 혜택을 적용한다.
앞서 진행된 시즌1은 고객 관심이 높아 지난달 조기 종료됐다. 대신증권은 신규 투자자 유입이 지속됨에 따라 시즌2 이벤트를 추가로 마련했다고 밝혔다.
조태원 대신증권 고객솔루션부 부장은 "신규 투자자들이 보다 부담 없이 국내주식 투자에 참여할 수 있도록 투자지원금과 수수료 혜택을 추가로 진행했다"며 "크레온 비대면 계좌를 통해 편리한 투자 경험을 제공할 계획"이라고 밝혔다.
dconnect@newspim.com