안규백, 美 해군성 장관 대행 접견…조선 협력·핵추진잠수함 등 논의

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美의회 주요 인사 만나 한미동맹 발전 지지도 강조

[서울=뉴스핌] 김현구 기자 = 미국 출장 중인 안규백 국방부 장관이 12일(현지시간) 오전 워싱턴DC에서 헝 카오 미합중국 해군성 장관 대행을 접견하고 주요 동맹 현안에 대해 논의했다.

안 장관은 한국이 함정 건조에 있어 우수한 생산성을 보유하고 있을 뿐 아니라, 대미투자특별법 제정을 통해 대미 투자의 법적 근거를 마련한 만큼 조선 협력에 있어 미국의 최적 협력 파트너라는 점을 강조했다.

안규백 국방부장관이 11일(현지시간) 릭 스캇 미 상원 군사위 해양력소위원장을 만나 악수하고 있다. [사진=국방부]

또 안 장관은 핵추진잠수함 도입이 한미 간 공동안보 이익 증진에 기여하고, 한미동맹 격상의 중요한 이정표가 될 것을 강조하며 해군성 차원의 적극적인 지지를 당부했다.

한편 안 장관은 미 의회 주요 인사를 만나 한미동맹 발전을 위한 초당적 지지도 강조했다.

안 장관은 현지시간 11~12일(현지시간) 워싱턴DC에서 로저 위커 미 상원 군사위원장, 잭 리드 미 상원 군사위 간사, 릭 스캇 미 상원 군사위 해양력소위원장을 접견하고 동맹 현안과 한반도안보정세에 대해 논의했다.

안규백 국방부장관이 12일(현지시간) 로저 위커 미 상원 군사위원장(왼쪽)과 잭 리드 미 상원 군사위 간사(오른쪽)를 만나고 있다. [사진=국방부]

이 자리에서 그는 한미동맹의 든든한 버팀목이 되어준 미 의회에 감사를 전하고, 한미동맹이 미래지향적이고 호혜적으로 발전할 수 있도록 미 의회의 초당적 관심과 협력을 당부했다.

아울러 안 장관은 한반도 내 연합 방위 태세 유지의 중요성을 강조하면서, 전시작전통제권 전환과 한국의 핵추진잠수함 건조에 대한 미 의회의 지지도 요청했다.

hyun9@newspim.com