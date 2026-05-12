재선 도전 김영환, 13일 선거 사무소 개소…국힘 지도부 총출동

AI 핵심 요약beta
- 김영환 국민의힘 충북지사 후보가 13일 선거사무소 개소식을 연다.
- 국민의힘 지도부와 김문수·나경원 등 중앙 인사들이 대거 참석한다.
- 지역 정치인들도 힘을 보태 조직 결속을 강화한다.
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[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 재선 도전에 나선 김영환 국민의힘 충북지사 후보가 선거사무소 개소식을 열고 6·3지방선거 체제에 본격 돌입한다.
김 후보 선거 캠프는 오는 13일 오후 2시 청주시 흥덕구 사직대로 금관빌딩 2층에서 선거사무소에서 개소식을 한다고 12일 밝혔다.
이날 행사에는 장동혁 당 대표를 비롯해 신동욱·김민수 최고위원, 정점식 정책위원회 의장, 박준태 당대표 비서실장 등 국민의힘 지도부가 대거 참석할 예정이다.
여기에 김문수 전 대통령 후보(명예선대위원장), 나경원 전 원내대표, 안철수 의원, 황우여·이인재 당 고문 등 중앙 정치권 인사들도 함께한다.
지역 정치권 인사들도 힘을 보탠다.
이기용 전 충북교육감(상임 고문)을 비롯해 윤갑근·윤희근·조길형 등 당내 경선 주자들과 엄태영 충북도당 위원장, 박덕흠·이종배 국회의원, 이범석 청주시장 후보 등 도내 주요 인사들이 참석해 세 과시에 나선다.
행사 사회는 방송인 김병찬 씨가 맡는다.
당 지도부와 지역 정치권이 한데 모이면서 선거 초반 주도권 확보와 함께 조직 결속을 강화하는 계기가 될 것으로 보인다.
김영환 후보는 "이번 지방선거는 충북의 미래는 물론 국가 발전의 방향을 가늠할 중요한 분기점"이라며 "강한 리더십과 검증된 추진력으로 반드시 승리해 도민 기대에 부응하겠다"고 말했다.
baek3413@newspim.com