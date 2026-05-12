충주 다이브 페스티벌, 내달 11일 개막…'글로벌 여름축제' 도약

AI 핵심 요약beta
- 충주시가 12일 6월 11~14일 충주종합운동장에서 다이브 페스티벌을 연다.
- 밤마다 불꽃 드론쇼와 뮤직 페스티벌로 알리·비와이·오마이걸 등이 출연한다.
- 시민 참여 댄스·마스코트쇼와 AI 영화제 등 K-컬처 프로그램을 펼친다.
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[충주=뉴스핌] 백운학 기자 = 2026 충주 다이브(DIVE) 페스티벌 with MyK FESTA가 오는 6월 11~14일나흘간 충주종합운동장 일원에서 열린다.
12일 충주시에 따르면 올해 축제는 '시민이 즐기고 한류로 확장되는 대한민국 대표 문화관광축제'를 비전으로 대중성과 예술성을 아우르는 공연과 다양한 K-컬처 프로그램을 중심으로 구성됐다.
행사 기간 밤마다 펼쳐지는 불꽃 드론 라이트쇼와 불꽃놀이는 여름밤의 볼거리를 더할 예정이다.
개막식에는 가수 알리, 차지연, 손태진, 박서진 등이 출연해 축제의 시작을 알린다.
축제 기간에는 장르별 뮤직 페스티벌이 매일 밤 이어진다.
12일 '다이브 인투 더 케이 힙합' 무대에는 비와이, 김하온, 빅나티, 애쉬 아일랜드가 출연하고 13일 '다이브 인투 더 케이 팝' 공연에는 오마이걸, 스테이씨, 세이마이네임 등이 무대에 오른다.
14일 폐막식에서는 이찬원, 정서주, 성리와 팝페라 공연팀이 참여해 축제의 대미를 장식한다.
행사장 곳곳에서는 시민 참여형 프로그램도 펼쳐진다.
13일에는 레이디 바운스와 울플러 등 유명 댄스 크루가 참여하는 '다이브 스트리트 댄스'가 진행된다.
13일부터 14일까지는 전국 15개 지자체 마스코트가 참여하는 '다이브 마스코트쇼'가 열린다.
14일에는 전국 대학 응원단이 참여하는 치어리딩 공연 '다이브 인투 치어'도 예정돼 있다.
예술성과 기술을 접목한 프로그램도 마련됐다.
12일 클래식 발레 갈라 공연과 13일 국악 공연으로 구성된 '다이브 마스터피스'가, 12일부터 13일까지 밤에는 보조경기장 잔디에서 'AI 가족 영화제'가 열려 색다른 문화 체험을 제공한다.
손명자 시 관광과장은 "올해 다이브 페스티벌은 한류 콘텐츠를 결합한 글로벌 문화축제로 도약하기 위해 준비했다"며 "많은 관광객이 충주에서 특별한 여름밤의 추억을 만들길 바란다"고 말했다.
baek3413@newspim.com