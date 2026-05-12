"중동 사태에 컬러 잉크 부족"...日가루비, 과자 포장 흑백 전환

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 오영상 기자 = 일본의 유명 제과회사 가루비가 중동 사태에 따른 인쇄용 잉크 부족으로 감자칩 등 14개 제품의 포장을 컬러에서 흑백으로 변경한다고 12일 니혼게이자이신문 등이 보도했다.

미국과 이스라엘의 이란 공격 영향으로 원유 가격이 급등하면서, 나프타 부족으로 인쇄 잉크 원료인 용제와 수지의 품귀 현상도 이어지고 있다. 특히 포장재에 사용하는 컬러 잉크 확보가 어려워지고 있다.

가루비는 25일 출하분부터 순차적으로 흑백 2색만 사용한 포장으로 바꾼다. 대상은 포테이토칩스 등 14개 제품이다. 판매량이 많은 인기 상품으로 대상을 한정해 영향이 전체 상품군으로 확산하는 것을 막겠다는 판단이다.

회사 측은 "중동 정세 긴장으로 일부 원재료 수급이 불안정해지고 있다"며 "향후 이란 정세가 어떻게 전개될지 알 수 없는 만큼 안정 공급을 최우선으로 삼아 기동적이고 유연하게 대응해 나갈 것"이라고 밝혔다.

일본의 한 중견 음료업체도 5월 하순부터 생산을 맡고 있는 대형 유통업체 브랜드 등 15개 유산균 음료 상품에 대해 포장 용기 인쇄를 중단하기로 했다.

니혼게이자이는 "스낵과 육가공 제품을 포함한 식품뿐 아니라 음료 업계 전반에서 흑백 포장이나 무인쇄 포장으로의 전환이 확산할 것으로 보인다"고 전했다.

흑백으로 변경되는 가루비의 포테이토칩스 포장 [사진=니혼게이자이신문]

goldendog@newspim.com