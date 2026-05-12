단양군, 18일부터 고유가 피해지원금 2차 지급 …1인당 25만원 지원

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소득 하위 70% 대상 신청 접수…1차 미신청자도 포함



[단양=뉴스핌] 조영석 기자 =충북 단양군이 고유가·고물가 장기화로 어려움을 겪는 군민들의 생활 안정을 위해 고유가 피해지원금 2차 지급에 나선다.

단양군은 오는 18일부터 7월 3일까지 전국 기준 소득 하위 70% 이하 군민을 대상으로 고유가 피해지원금 신청을 접수한다고 12일 밝혔다.

피해지원금 신청 포스터.[사진=단양군] 2026.05.12 choys2299@newspim.com

이번 지원금은 인구감소지역 특별지원지역인 단양군의 지역 특성을 반영해 대상자 1인당 25만 원씩 지급된다. 지난 4월 27일부터 5월 8일까지 진행된 1차 지급 기간에 신청하지 못한 기초생활수급자와 차상위계층, 한부모가족 등도 이번 2차 기간에 신청할 수 있도록 했다.

신청은 성인 개인별 접수를 원칙으로 하며 지원금은 신용·체크카드 충전, 선불카드, 단양사랑상품권 중 원하는 방식으로 지급받을 수 있다.

군은 신청 초기 혼잡을 줄이기 위해 시행 첫 주인 18일부터 22일까지 출생연도 끝자리에 따른 요일제를 운영한다. 18일은 끝자리 1·6, 19일은 2·7, 20일은 3·8, 21일은 4·9, 22일은 5·0 대상자가 신청 가능하며 23일부터는 제한 없이 누구나 신청할 수 있다.

또한 단양군은 고령자와 장애인 등 거동이 불편한 주민들을 위해 공무원이 직접 방문하는 '찾아가는 신청 서비스'를 병행 운영할 예정이다. 지원금 사용 기한은 오는 8월 31일 자정까지이며 기간 내 사용하지 않은 잔액은 자동 소멸된다.

군 관계자는 "2차 지급은 신청 대상이 확대된 만큼 군민들이 불편 없이 지원금을 받을 수 있도록 현장 대응과 안내에 최선을 다하겠다"고 말했다..

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