이란 의회 의장 "美, 우리의 14개 조항 종전안 외에는 대안 없어"

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[서울=뉴스핌] 최원진 기자= 도널드 트럼프 미국 대통령이 11일(현지시간) 이란과의 휴전이 간신히 유지되고 있다면서, 미국의 이란 항구 해상 봉쇄 작전인 '프로젝트 프리덤(Project Freedom·해방 프로젝트)'를 재개할 수 있다고 압박하자, 종전 협상에서 이란 대표단을 이끌었던 모하마드 바게르 갈리바프 이란 의회 의장이 "우리가 제시한 종전안 외엔 대안이 없다"고 맞불을 놨다.

갈리바프 의장은 이날 자신의 소셜미디어 엑스(X·옛 트위터)에 영어로 "이란 국민의 권리가 14개 조항 제안에 명시된 대로 받아들여지는 것 외에는 대안이 없다"고 못박았다.

그는 이어 "다른 어떤 접근 방식도 완전히 결론이 날 수 없을 것이며, 연이어 실패만 쌓일 뿐"이라면서 "그들이 발목을 끌수록, 미국 납세자들이 더 많은 비용을 지불하게 될 것"이라고 강조했다.

이날 앞서 페르시아어로 쓴 게시물에서 갈리바프 의장은 "우리 군대는 어떤 침공에도 교훈적인 응답을 할 준비가 되어 있다"며 "우리는 모든 선택지에 대비하고 있다. 그들은 놀랄 것"이라고 경고했다.

이는 미국의 해방 프로젝트와 이란 공격 재개 가능성을 염두에 둔 경고성 발언으로 해석된다.

트럼프 대통령은 이날 백악관 행사에서 이란이 파키스탄을 통해 전달한 종전 제안이 "쓰레기 같다"고 일축했다. 그는 "휴전은 가장 약한 상태이며 연명장치에 의존하고 있다"고 밝히며 해방 프로젝트 재개 가능성을 압박 카드로 꺼내들었다.

지난 4월 11일(현지시간) 파키스탄 이슬라마바드에서 미국과 이란 대표단의 평화 회담을 앞두고 셰바즈 샤리프 파키스탄 총리(우)와 악수하는 모하마드 바게르 갈리바프 이란 국회의장(좌)의 모습. [사진=로이터 뉴스핌]

wonjc6@newspim.com