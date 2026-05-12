[오늘날씨] 전국 오후까지 비...남부지방 최대 10~30mm

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전국 대체로 흐림...낮 기온 18~22도

[서울=뉴스핌] 박우진 기자 = 화요일인 12일 전국은 대체로 흐리고 오후까지 대부분 지역에서 비가 내리겠다.

기상청과 케이웨더에 따르면 이날 전국은 서해상에서 동쪽으로 이동하는 기압골 영향을 받다가 차차 벗어나겠다.

[서울=뉴스핌] 김현우 기자 = 비 내리는 3일 오후 서울 동작구 국립중앙박물관을 찾은 시민들이 우산을 쓰고 산책을 하고 있다. 2026.05.03 khwphoto@newspim.com

전국이 대체로 흐리고 서울과 인천, 경기도, 강원도는 오후 한때 비가 내린 뒤 그치겠다. 충청도, 강원영서, 전라도는 오후까지 비가 내리겠다. 경상도와 제주도는 오후에서 밤 사이 비가 이어지겠다.

예상 강수량은 전라도와 경상도는 10~30mm, 제주도는 10~20mm, 충청내륙은 5~20mm, 서울, 인천, 경기도는 5~10mm, 충남해안과 강원도는 5mm 안팎이다.

아침 최저기온은 14~17도다. 지역별로는 ▲서울 14도 ▲인천 11도 ▲춘천 14도 ▲강릉 16도 ▲대전 14도 ▲대구 14도 ▲부산 15도 ▲전주 15도 ▲광주 15도 ▲제주 16도다.

낮 최고기온은 18~22도로 예상된다. ▲서울 23도 ▲인천 15도 ▲춘천 22도 ▲강릉 22도 ▲대전 23도 ▲대구 24도 ▲부산 20도 ▲전주 23도 ▲광주 23도 ▲제주 21도다.

미세먼지 농도는 전국이 '좋음'을 기록하겠다. 바다 물결은 서해와 남해상에서 0.5~2.0m, 동해상은 0.5~1.5m로 일겠다.

krawjp@newspim.com