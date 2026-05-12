[오늘날씨] 전국 오후까지 비...남부지방 최대 10~30mm

AI 핵심 요약beta
- 기상청은 12일 전국 흐리고 오후까지 대부분 비를 내리게 했다.
- 서울·경기는 오후 한때 비, 전라도·경상도는 오후까지 비가 이어진다.
- 강수량은 전라도·경상도 10~30mm, 기온은 최저 14~17도 최고 18~22도다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 박우진 기자 = 화요일인 12일 전국은 대체로 흐리고 오후까지 대부분 지역에서 비가 내리겠다.
기상청과 케이웨더에 따르면 이날 전국은 서해상에서 동쪽으로 이동하는 기압골 영향을 받다가 차차 벗어나겠다.
전국이 대체로 흐리고 서울과 인천, 경기도, 강원도는 오후 한때 비가 내린 뒤 그치겠다. 충청도, 강원영서, 전라도는 오후까지 비가 내리겠다. 경상도와 제주도는 오후에서 밤 사이 비가 이어지겠다.
예상 강수량은 전라도와 경상도는 10~30mm, 제주도는 10~20mm, 충청내륙은 5~20mm, 서울, 인천, 경기도는 5~10mm, 충남해안과 강원도는 5mm 안팎이다.
아침 최저기온은 14~17도다. 지역별로는 ▲서울 14도 ▲인천 11도 ▲춘천 14도 ▲강릉 16도 ▲대전 14도 ▲대구 14도 ▲부산 15도 ▲전주 15도 ▲광주 15도 ▲제주 16도다.
낮 최고기온은 18~22도로 예상된다. ▲서울 23도 ▲인천 15도 ▲춘천 22도 ▲강릉 22도 ▲대전 23도 ▲대구 24도 ▲부산 20도 ▲전주 23도 ▲광주 23도 ▲제주 21도다.
미세먼지 농도는 전국이 '좋음'을 기록하겠다. 바다 물결은 서해와 남해상에서 0.5~2.0m, 동해상은 0.5~1.5m로 일겠다.
krawjp@newspim.com