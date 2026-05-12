인스파이어, 게이밍·호텔·경영지원 인턴 100명 모집

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이달 27일까지 지원 접수…7월 입사 후 2개월간 실무 교육

[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 인스파이어 엔터테인먼트 리조트가 대규모 인턴십을 통해 인재 확보에 나선다.

인스파이어는 오는 27일까지 '2026 비 인스파이어(BE INSPIRE) 인턴십' 지원자를 모집한다고 12일 밝혔다. 채용 규모는 약 100명으로, 게이밍·호텔·경영지원 등 3개 분야에서 선발한다.

인스파이어 전경 [사진=인스파이어 제공]

지원 대상은 대학 재학생과 졸업 예정자로, 서류 전형과 면접을 거쳐 최종 합격자를 가린다. 합격자는 7월 입사 후 두 달여 간 실무 교육과 현장 업무를 병행하게 된다.

게이밍 분야는 카지노 딜러, 로열티 오퍼레이션, 캠페인·이벤트 직무를 모집한다. 호텔 분야는 호텔 서비스, 조리, F&B 직무로 나뉜다. 경영지원 분야에서는 인사, 마케팅, 데이터 관리 등 운영 지원 업무를 경험할 수 있다.

서류 전형과 부서·HR 통합 인터뷰를 거쳐 최종 합격자를 선발한다. 합격자는 7월 입사 후 2개월여 간 실무 중심의 교육과 현장 업무를 경험한다.

주 40시간 이상 근무 시 2인 1실 기숙사가 지원되고, 출퇴근 셔틀버스도 운영된다. 인턴십 수료자 전원에게는 식음료(F&B) 바우처가 지급되며, 우수 수료자에게는 숙박권이 주어진다.

인턴십 수료 후 정규직 지원 시에는 가산점이 부여되고, 최초 지원하여 합격할 경우 채용 축하금도 지급된다. 정규직 전환 시에는 1인 1실 기숙사 선택, 통근 버스 및 교통비 지원, 특별 휴가 4일, 임직원 및 가족 보험, 복지 포인트, 리조트 및 식음료(F&B) 할인 등의 복지 혜택이 제공된다.

nrd@newspim.com