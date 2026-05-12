장동혁 "사법파괴 추미애 vs 반도체 신화 양향자...경기지사 결론 정해져"

AI 핵심 요약beta
- 장동혁 국민의힘 대표는 12일 추미애 민주당 경기지사 후보의 공소취소 특검을 비판했다.
- 장 대표는 추 후보가 이재명의 명예회복을 명분으로 내세운다며 "대한민국에 감옥 갈 사람이 누가 있나"고 꼬집었다.
- 장 대표는 추 후보가 경기지사가 되면 좌파단체에 도민 예산을 갖다 바칠 것이라고 지적했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 장동혁 국민의힘 대표는 12일 추미애 더불어민주당 경기지사 후보를 향해 "보수의 어머니 추미애가 돌아왔다"며 "'개딸픽'답다"고 비판했다.
장 대표는 이날 자신의 페이스북을 통해 추 후보가 추진하는 '공소취소 특검'을 겨냥해 이같이 밝혔다.
그는 "새엄마 서영교에게 밀리기 싫었나"라며 "'공소취소 특검'이 '억울한 피해자의 명예회복'이란다"고 꼬집었다.
이어 "이재명이 억울한 피해자면 대한민국에 감옥 갈 사람이 누가 있나"라며 "N번방 조주빈도, 마약왕 박왕열도 억울하다 할 판"이라고 비판했다.
장 대표는 "혹시라도 추미애가 경기지사가 되면 좋은 자리 개딸들이 다 차지하고, 도민에게 쓸 돈 좌파단체 갖다 바치겠지"라고 지적했다.
그러면서 "용인 삼성 반도체 새만금 보내자고 앞장설 지도 모르겠다"고 덧붙였다.
장 대표는 "'사법파괴 여왕' 추미애 VS '반도체 신화' 양향자"라며 "경기도 살릴 도지사, 결론은 정해져 있다"고 강조했다.
oneway@newspim.com