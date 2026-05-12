셀트리온, 프랑스 '지프레' 인수…"대체조제 대응 영업력 확보"

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114년 전통 프랑스 헬스케어 기업

향후 5년간 2500억원 추가 매출 기대

[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 셀트리온이 114년 전통의 프랑스 헬스케어 기업 지프레(Gifrer)를 인수하며 현지 의료 정책 변화에 선제 대응할 수 있는 약국 영업망을 확보했다. 유럽 내 제네릭·일반의약품(OTC) 사업 확대를 통해 실적 성장도 가속화될 전망이다.

이번 인수는 셀트리온 프랑스 법인이 지프레 지분 100%를 인수하는 방식으로 진행됐다. 인수 금액은 양사 협의에 따라 비공개다. 양사는 인수 관련 행정 절차와 업무 조정 등을 거쳐 이달 내 제반 작업을 마무리할 계획이다.

셀트리온 전경 [사진=셀트리온]

셀트리온은 지프레를 독립 법인 형태로 운영할 방침이다. 현지 브랜드 인지도를 유지하면서 제품·영업 시너지를 극대화하겠다는 전략이다. 지프레 임직원 70여명도 전원 고용 승계된다.

1912년 설립된 지프레는 프랑스 전역에 9000개 이상의 약국 영업망과 800여개 병원 공급망을 보유한 현지 헬스케어 기업이다. 생리식염수, 치아미백제, 영유아 제품 등 140여종의 OTC·약국 의약품(DM)·건강기능식품 제품군을 갖추고 있다.

셀트리온은 이번 인수를 통해 프랑스 정부의 바이오시밀러 대체조제 확대 정책에 대응할 수 있는 맞춤형 약국 영업력을 확보하게 됐다. 대체조제는 의사의 처방에 대해 약사가 동일 원료 기반 의약품을 선택·판매할 수 있는 제도다.

프랑스는 지난 2022년 일부 의약품을 중심으로 대체조제를 도입한 이후 지난해 1분기 글로벌 블록버스터 의약품 '아달리무맙(휴미라)'까지 적용 대상을 확대했다. 업계에서는 향후 '데노수맙(프롤리아·엑스지바)'도 대체조제 대상에 포함될 가능성이 높은 것으로 보고 있다.

셀트리온은 데노수맙 바이오시밀러인 '스토보클로'와 '오센벨트'의 약국 영업 과정에서 지프레 영업망을 적극 활용할 계획이다. 아울러 이번 인수로 지프레의 OTC·DM 제품군을 확보하면서 바이오의약품 중심에서 제네릭·OTC로 사업 포트폴리오를 확대하게 됐다.

특히 프랑스 시장에서 점유율 42%로 판매 1위를 기록 중인 생리식염수와 치아미백제(점유율 28%), 영유아 제품 등이 추가되면서 신규 매출 확보가 가능할 것으로 보인다. 셀트리온은 향후 5년간 지프레 제품군을 통해 약 2500억원 이상의 추가 매출을 전망하고 있다.

셀트리온은 유럽 직판 법인 네트워크를 활용해 지프레 제품군을 다른 국가에 판매하는 방안도 검토 중이다. 독일 등 유럽 주요 국가에서는 현재 바이오시밀러 제품 중심의 약국 영업이 이뤄지고 있으며, 향후 지프레 제품군이 추가될 경우 OTC 매출 확대와 포트폴리오 다변화 효과가 기대된다.

셀트리온은 지프레의 약국 영업망을 활용해 경쟁력 있는 제3자 제네릭·OTC 제품 판권 확보도 추진할 계획이다. 현지 수요가 높지만 경쟁이 제한적인 제품군을 중심으로 검토 작업이 진행 중이며, 조만간 판권 도입이 이뤄질 예정이다.

셀트리온그룹 계열사의 제네릭·OTC·화장품·건강기능식품 등을 프랑스 시장에서 판매하는 방안도 함께 검토되고 있다.

셀트리온 관계자는 "프랑스에서 대체조제 승인이 확대되는 가운데 현지 브랜드 인지도와 약국 영업 경쟁력을 갖춘 지프레를 인수함으로써 제도 변화에 대한 선제 대응 능력과 신규 사업 영역 확대라는 효과를 동시에 확보하게 됐다"며 "향후에도 국가·지역별 의료 정책 특성에 맞춰 직판 역량 강화를 이룰 수 있는 경쟁력 있는 기업에 대한 인수합병을 적극 추진할 계획"이라고 말했다.

sykim@newspim.com