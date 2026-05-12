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'먹을 게 없다'는 신장질환자 공략…현대그린푸드, 케어푸드 승부수

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AI 핵심 요약

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  • 현대그린푸드가 12일 신장질환식단 신제품 4종을 출시했다.
  • 연내 품목을 80종에서 100종으로 확대한다.
  • 전문 영양 설계와 메뉴 다양화로 재구매율 50% 육박한다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

일반 건강식과 정반대 영양 설계…투석·비투석 환자 맞춤 메뉴 강화
저염 소스·이중조리 기술 적용…질환식단도 '맛있는 한 끼' 구현

[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 현대그린푸드가 케어푸드 전문 브랜드 '그리팅(GREATING)'의 신장질환식단 라인업 확대에 속도를 내고 있다. 신장질환식단에 대한 고객 호응과 높은 재구매율을 바탕으로 연내 품목 수를 현재 80종에서 100종까지 확대한다는 계획이다. 최근 건강관리와 고령화 흐름 속에서 질환맞춤형 식단 시장이 커지는 가운데, 현대그린푸드는 전문 영양 설계와 메뉴 다양화를 앞세워 경쟁력 강화에 나서고 있다.

현대그린푸드는 12일 신장질환식단 신제품 4종을 출시한다고 밝혔다. 신제품은 투석환자용 '함박스테이크·볶음밥 세트', '고사리솥밥·주꾸미볶음 세트'와 비투석환자용 '고사리팽이덮밥 세트', '전복솥밥·들깨버섯탕 세트' 등이다.

그리팅질환식대표이미지. [사진=현대그린푸드 제공]

모든 제품은 식품의약품안전처의 신장질환자용 식단형 식품 영양 기준을 적용해 설계됐다. 투석환자용은 열량 500~800kcal, 나트륨 650mg 이하, 칼륨 800mg 이하 기준을 충족하며, 비투석환자용은 단백질과 칼륨 기준을 더욱 엄격하게 적용해 신장 부담을 최소화했다.

신장질환식단은 일반적인 건강식과 달리 단백질·칼륨·인·나트륨은 제한하면서도 충분한 열량을 확보해야 해 영양 설계 난도가 높은 분야로 꼽힌다. 현대그린푸드는 이러한 한계를 극복하기 위해 식재료를 단순 제한하는 대신 조리기술을 고도화했다. 채소를 데쳐 칼륨과 인 성분을 줄이는 소킹 방식과 데침·볶음 과정을 병행하는 이중 조리 방식 등을 적용했으며, 자체 개발한 저염 소스를 활용해 일반식에 가까운 맛도 구현했다.

메뉴 다양화에도 공을 들이고 있다. 기존 한식 중심 구성을 넘어 짜장·고추잡채 세트, 들기름 파스타, 쉬림프 로제 리소토 등 글로벌 메뉴를 적극 도입하며 선택 폭을 넓혔다. 실제로 신장질환식단의 재구매율은 50%에 육박하는 것으로 알려졌다. 지속적인 식단 관리가 필요한 환자들이 '질리지 않는 식사'를 중요하게 생각하는 만큼 메뉴 경쟁력이 재구매로 이어지고 있다는 분석이다.

현대그린푸드는 올해 추가로 20여 종의 신제품을 선보이며 신장질환식단 라인업을 지속 확대할 계획이다. 현대그린푸드 관계자는 "신장질환식단은 영양 설계 난도가 높은 만큼 고객들의 새로운 메뉴에 대한 기대도 크다"며 "앞으로도 꾸준한 영양 관리가 필요한 고객들이 간편하면서도 지속적으로 영양 조절을 할 수 있도록 고품질 질환맞춤식단을 선보일 것"이라고 말했다.

mkyo@newspim.com

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'내란 가담' 이상민 항소심 오늘 선고 [서울=뉴스핌] 박민경 기자 = 12·3 비상계엄 당시 특정 언론사 단전·단수를 지시한 혐의로 1심에서 징역 7년을 선고받은 이상민 전 행정안전부 장관의 항소심 결과가 오늘 나온다. 내란전담재판부인 서울고법 형사1부(재판장 윤성식)는 12일 오후 3시 이 전 장관의 내란 중요임무 종사 등 혐의 항소심 선고기일을 진행한다. 12·3 비상계엄 당시 특정 언론사 단전·단수를 지시한 혐의로 1심에서 징역 7년을 선고받은 이상민 전 행정안전부 장관의 항소심 결과가 12일 나온다. 사진은 이 전 장관  [사진=뉴스핌 DB] 이 전 장관은 계엄법상 주무부처 장관임에도 윤석열 전 대통령의 위헌·위법적 계엄 선포를 방조하고, 특정 언론사 단전·단수 지시를 전달하는 등 내란에 순차적으로 공모한 혐의로 1심에서 징역 7년을 선고받았다. 또 윤 전 대통령 탄핵심판 변론에서 "단전·단수를 지시한 적도, 대통령으로부터 관련 지시를 받은 적도 없다"는 취지로 허위 증언한 혐의도 있다. 1심 재판부는 언론사 단전·단수 지시 혐의에 대해 "피고인이 법조인으로서 장기간 근무했고 비상계엄의 의미와 그 요건을 잘 알 수 있는 지위에 있었던 점과 피고인이 언론사 단전·단수에 대한 협조 지시를 하기 직전 경찰청장과의 통화를 통해 국회 상황을 인식하고 있었던 점을 종합해볼 때, 피고인에게 내란 중요임무 종사의 고의 및 국헌문란의 목적이 있었다"며 유죄로 판단했다. 다만 소방청 간부들에 대한 직권남용권리행사방해 혐의와 최상목 전 경제부총리에게 윤 전 대통령이 문건을 전달한 장면을 보지 못했다고 위증한 혐의에 대해선 무죄를 선고했다. 특검은 항소심 결심에서 "피고인은 특정 언론사의 기능을 완전히 마비시킴으로써 계엄에 비판적인 언론을 봉쇄해 위헌적 계엄에 우호적인 여론을 형성하려 했다"며 이 전 장관에게 징역 15년을 선고해 달라고 재판부에 요청했다. 이 전 장관은 "아무도 예상할 수 없었고 당황스러웠던 계엄은 저에게도 마찬가지였다. 우연히 본 문건이 걱정스러워 소방청장과 한 통화가 거센 올가미가 돼 내란이라는 혐의를 받게 됐다"며 혐의를 부인했다. 한편 한덕수 전 총리 측은 전일 항소심 재판부인 서울고법 형사12-1부(재판장 이승철)에 상고장을 제출했다. 재판부는 지난 7일 내란 중요임무 종사 등 혐의를 받는 한 전 총리에게 징역 15년을 선고했다. 앞서 1심은 그에게 징역 23년을 선고한 바 있다. pmk1459@newspim.com         2026-05-12 06:00

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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