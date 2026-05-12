유유제약 머빈스펫케어, 美 아마존 입점…펫시장 공략 속도

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

반려묘 구강 관리 제품 판매

[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 유유제약의 미국 반려동물 건강기능식품 법인 머빈스펫케어(Mervyn's Petcare)가 세계 최대 전자상거래 플랫폼 아마존에 고양이 구강 관리 건강기능식품 'ARI'S PURRFECT DENTAL BITES'를 입점하며 미국 반려동물 시장 공략에 나섰다.

'ARI'S PURRFECT DENTAL BITES'는 매일 양치가 어려운 반려묘 특성을 고려해 간식 형태로 섭취하면서 자연스럽게 구강 관리를 할 수 있도록 개발된 제품이다. 고양이가 제품을 씹는 과정에서 치아 표면의 플라그 및 치석 관리에 도움을 줄 수 있다.

머빈스펫케어 구강 관리 고양이 건기식 [사진=유유제약]

주성분은 치아 건강 관리에 활용되는 SHMP(Sodium Hexametaphosphate·헥사메타인산나트륨)다. 침 속 칼슘과 결합해 치아에 형성되는 플라그 및 치석 생성을 억제하는 기능이 있다.

머빈스펫케어는 시장 분석과 제품 개발, 현지 인허가 및 유통 채널 구축 등을 포함해 약 1년간의 준비 과정을 거쳐 이번 제품을 선보였다. 회사는 'ARI'S PURRFECT DENTAL BITES'에 이어 두 번째 제품으로 고양이용 스틱형 영양제를 준비 중이다.

향후에는 아마존뿐 아니라 D2C(소비자 직접 판매) 채널까지 판매망을 확대해 미국 내 반려묘 양육 가구를 직접 공략한다는 계획이다.

미국반려동물산업협회(APPA)에 따르면 2025년 기준 미국 내 반려동물 보유 가구는 약 9400만 가구로 전체 가구의 51%를 차지한다. 이 가운데 고양이를 키우는 가구는 약 4900만 가구에 달해 단일 국가 기준 세계 최대 반려묘 시장으로 평가된다.

반려묘 평균 수명이 길어지고 반려동물에게 사람과 유사한 수준의 헬스케어를 적용하는 '펫 휴머니제이션(Pet Humanization)' 트렌드가 확산되면서 기능성 영양제 수요도 빠르게 증가하는 추세다.

유원상 유유제약 대표는 "이번 아마존 입점은 반려동물 건강기능식품 사업 진출을 목표로 설립한 현지 법인 머빈스펫케어가 1년간의 준비 과정을 거쳐 도출한 첫 성과"라며 "유유제약이 반려동물 사업을 신성장동력으로 선정한 이후 첫 해외 수출이라는 점에서도 의미가 크다"고 말했다. 이어 "차별화된 기능성 원료와 현지 소비자 니즈를 반영해 미국 소비자들이 신뢰하는 펫케어 브랜드로 자리매김하겠다"고 밝혔다.

sykim@newspim.com