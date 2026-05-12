대상, 동남아 '김 영토' 넓힌다…2030년 매출 1조 정조준

인도네시아·베트남 생산·유통망 강화…현지 맞춤 전략으로 시장 지배력 확대

김 시장 압도적 1위·김치 생산 확대…동남아를 글로벌 핵심 거점으로 육성

[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 대상이 동남아 현지화 전략을 기반으로 글로벌 사업 확장에 속도를 내고 있다.

12일 대상은 김과 김치 등을 중심으로 현지 시장 지배력을 강화한 대상은 오는 2030년까지 동남아 법인 합산 매출 1조 원 달성을 목표로 제시했다. 현재 대상은 인도네시아, 베트남, 태국, 말레이시아, 필리핀 등 동남아 10개국에서 사업을 전개하고 있으며, 지난해 동남아 법인 합산 매출은 2021년 대비 약 29% 증가한 7,900억 원을 기록했다.

대상베트남 하이즈엉 공장(좌 제1공장, 우 제2공장) [사진=대상 제공]

동남아 전략 핵심은 '현지화'다. 인도네시아에서는 현지 브랜드 '마마수카(Mamasuka)'를 앞세워 김, 소스, 간편식 등 200여 개 제품을 운영하고 있다. 특히 김 시장에서는 점유율 절반 이상을 차지하며 압도적 1위를 유지 중이다. 대표 제품인 '김보리(Gim Bori)'는 밥이나 면 요리에 뿌려 먹는 방식으로 현지 식문화에 자연스럽게 안착했으며, 최근에는 '빅 김(Big Gim)', '빅 크리스피(Big Crispy)' 등 신제품도 출시했다. 여기에 전 제품에 대해 인도네시아 MUI 할랄 인증을 확보하며 글로벌 할랄 시장 공략에도 속도를 내고 있다.

베트남에서는 생산과 유통 경쟁력을 동시에 강화하고 있다. 대상 오푸드(Ofood) 제품은 현대식 메인스트림 채널의 98% 이상에 입점해 있으며, 현지 1위 유통사 윈커머스(WinCommerce)와의 협업을 통해 시장 영향력을 확대하고 있다. 이를 기반으로 베트남 김 시장에서도 1위를 기록하고 있으며, 특히 철분과 칼슘을 강화한 현지화 제품 '자반김'은 어린이 영양식으로 주목받으며 도시 중산층 소비자 사이에서 인기를 끌고 있다.

김치 사업 확대도 본격화되고 있다. 대상은 2024년 베트남 흥옌 공장에 김치 생산시설을 구축하고 '종가 맛김치 오리지널', '맛김치 덜매운맛', '깍두기' 등을 선보이며 현지 공급 체계를 강화했다. 같은 해 하이즈엉·흥옌 공장에는 총 300억 원 규모의 투자를 단행해 김 생산라인과 간편식 제조라인을 확대했다. 이를 통해 연간 생산능력을 대폭 끌어올리며 생산부터 유통까지 이어지는 현지 사업 구조를 강화했다.

대상은 앞으로 베트남·인도네시아 법인을 중심으로 태국 등 주변 국가까지 연계 공급 체계를 확대하며 동남아를 하나의 통합 사업 권역으로 육성한다는 계획이다. 오는 5월 태국에서 열리는 '타이펙스-아누가 아시아(THAIFEX-Anuga Asia)' 박람회에도 참가해 김치, 김보리, 컵떡볶이 등 현지에서 검증된 제품을 앞세워 글로벌 바이어 공략에 나선다.

임정배 대상 대표이사는 "동남아 시장 성과는 현지 소비자와 식문화에 대한 깊은 이해를 바탕으로 이뤄낸 결과"라며 "차별화된 제품과 현지화 전략을 통해 글로벌 시장 확장을 지속해 나가겠다"고 밝혔다.

mkyo@newspim.com