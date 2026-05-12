NH농협은행, 안정적 노후 준비 특화 상품 출시…이찬우 지주 회장 1호 가입

AI 핵심 요약beta
- NH농협은행이 12일 노후 준비 특화상품 예·적금을 출시했다.
- 이찬우 농협금융지주 회장이 11일 1호 가입자로 참여했다.
- 시니어 대상 최고 2.95~3.80% 금리와 공익기금 조성을 제공한다.
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'NH올원더풀행복동행적금', rmafl 230%·dneormafl 1.2%p
[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = NH농협은행은 12일 고객의 안정적인 노후 준비를 위한 특화상품으로 'NH올원더풀행복동행예금'과 'NH올원더풀행복동행적금'을 출시했다고 밝혔다. 이번 출시에는 NH농협금융지주 이찬우 회장이 1호 가입자로 나서 의미를 더했다.
'NH올원더풀'은 지난해 11월 농협금융이 시니어 세대의 안정적인 노후 준비와 자산 관리를 위해 런칭한 브랜드로, '모든 순간, 원더풀하게 채워지다'라는 슬로건 아래 인생 2막을 준비하는 고객의 금융과 삶 전반을 아우르는 든든한 동행을 목표로 하고 있다.
또한, NH농협은행은 'NH올원더풀행복동행예금'의 연 평균잔액에 대해 0.1%를 은행 재원을 통해 출연해 2028년까지 연간 3억원 한도로 공익기금을 조성할 계획이다. 세대 간 연결을 위해 조성된 공익기금은 시니어 세대의 내리사랑을 실천하기 위해 미래세대 교육 및 농촌 지역 청년 자립 등을 위한 포용금융에 사용될 예정이다.
'NH올원더풀행복동행예금'은 개인 고객을 위해 가입기간 1년, 가입금액 100만원 이상으로 설정되어 있다. 기본금리는 연 2.15%(2026.4.23.기준)이며, 연금 실적 충족 시 우대금리 0.5%포인트(p), 만 50세 이상, 상품 보유(NH올원더풀행복동행적금, 자산승계신탁 중 1개 이상), 카드 실적 충족 시 각각 우대금리 0.1%p를 제공하여 최고 2.95%의 금리를 적용받을 수 있다.
'NH올원더풀행복동행적금'은 개인 고객을 위해 가입기간 1년, 가입금액 1만원 이상 100만원 이하로 가입할 수 있다. 기본금리는 연 2.30%(2026.4.23.기준)이며, 연금 실적 충족 시 우대금리 1.2%p, 만 50세 이상, 상품 보유(NH올원더풀행복동행예금, 자산승계신탁 중 1개 이상), 카드 실적 충족 시 각각 우대금리 0.1%p를 제공하여 최고 3.80%의 금리를 적용받는다.
아울러, 신상품 출시를 기념해 6월 11일까지 'NH올원더풀행복동행예금' 가입 시 특별금리 0.2%p를 추가 제공하고, 6월 30일까지 신상품 가입 고객 중 최대 5만 NH포인트를 추첨하여 제공하는 대고객 이벤트도 진행할 예정이다.
농협은행은 수도권 39개소, 비수도권 61개소 등 총 100개의 자산관리(WM)특화점포를 운영하고 있으며, 이번 상품 출시와 함께 해당 점포를 중심으로 자산 관리 강화에 나설 계획이다. 각 점포에는 'NH올원더풀 미래설계 파트너' 팻말을 비치해 고객 접근성을 높이고, 체계적인 자산관리 상담을 지원할 예정이다.
dedanhi@newspim.com