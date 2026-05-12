SK 사회적가치 플랫폼, 'SOVAC 2026' 참가 기업 모집

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5월 31일까지 신청…지역 기반 사회문제 해결 사례 공유

[서울=뉴스핌] 정탁윤 기자 = SOVAC 사무국은 오는 9월 21일부터 22일까지 서울 코엑스에서 열리는 'SOVAC(Social Value Connect) 2026'의 참가 기업·조직을 공개 모집한다고 12일 밝혔다.

SOVAC은 사회문제 해결과 사회적가치 확산에 기여하는 다양한 조직들이 참여해 활동 사례와 해결 방법을 공유하고 협력방안을 모색하는 사회적가치 생태계 플랫폼이다.

이번 공모는 사회적가치 생태계에서 활동 중인 기업 및 조직을 대상으로 진행된다. 사회적 기업과 소셜벤처를 비롯해 비영리재단·단체·조합, 임팩트 투자자, 중간지원조직, 연구·교육기관 등이 지원 가능하다. 모집 분야는 ▲ 전시·홍보 ▲강연·토의 ▲ 마켓·판매 ▲팝업부스이며, 선발된 조직에는 참가비를 전액 지원한다.

지난 2019년 SK의 제안으로 출범한 SOVAC은 사회적기업·소셜벤처 등 사회문제 해결을 업으로 하는 조직들이 사회적가치 창출 방안을 찾기 위해 교류하고 소통하는 국내 최대 규모의 민간 사회적가치 플랫폼이다.

SOVAC 사무국 관계자는 "사회적가치 확산을 위해 노력하는 다양한 조직들이 SOVAC을 통해 서로의 경험과 해법을 공유하고 새로운 협력 기회를 만드는 계기가 되길 기대한다"며 "특히 올해는 로컬 기반 사회문제 해결 사례와 지속가능한 성장 모델에 대한 논의도 더욱 확대해 나갈 계획"이라고 말했다.

tack@newspim.com