KB운용, 현대차 25% 고정 'RISE 현대차고정피지컬AI ETF' 상장

AI 핵심 요약beta
- KB자산운용이 12일 현대차그룹 계열사와 피지컬 AI 기업 투자 ETF를 상장했다.
- 기초지수는 현대차 25% 고정 편입하고 상위 14종목에 시총 가중 투자한다.
- 내연기관 비중 줄이고 로보틱스·AI 확대하며 종목당 15% 제한 구성했다.
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[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = KB자산운용은 현대차그룹 계열사와 피지컬 AI 협력 기업에 투자하는 'RISE 현대차고정피지컬AI ETF'를 12일 상장했다.
기초지수는 'KEDI 현대차고정피지컬AI 지수'다. 현대차를 25% 고정 편입하고, 피지컬 AI(자율주행·로보틱스·공장자동화)와 유사도 점수가 높은 상위 14개 종목에 시가총액 가중 방식으로 투자한다. 종목당 최대 비중은 15%로 제한된다.
12일 기준 주요 편입 예정 종목과 비중은 현대차 25.89%, 현대모비스 14.81%, 기아 13.77%, 레인보우로보틱스 9.59%, LG이노텍 9.27%, 현대오토에버 7.58%, LG씨엔에스 3.92%, 두산로보틱스 3.49%, 로보티즈 3.15%, 에스엘 1.81% 등이다.
이 상장지수펀드(ETF)는 내연기관 중심 자동차 산업 비중을 줄이고 로보틱스·AI 소프트웨어·스마트팩토리 관련 비중을 확대하는 방식으로 구성됐다. 종목당 최대 비중을 15%로 제한해 특정 종목 쏠림을 완화했다.
육동휘 KB자산운용 ETF상품마케팅본부장은 "현대차그룹은 제조업과 로봇, 자율주행, 스마트팩토리를 모두 연결할 수 있는 기업으로, 대규모 양산 체계와 글로벌 공급망, 제조 데이터, 소프트웨어 역량을 갖추고 있다"고 밝혔다.
dconnect@newspim.com