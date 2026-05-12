[6·3 재보선] 이광재, '하남 교통 5+1 공약' 발표…"위례신사선·3·5호선 연장"

AI 핵심 요약beta
- 이광재 더불어민주당 하남갑 후보가 12일 하남 교통 5+1 공약을 발표했다.
- 위례신사선 감일 연장과 지하철 3호선·9호선 연장 조기 착공을 추진한다.
- GTX-D 반영과 버스 확충으로 출퇴근 혼잡을 완화한다.
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[서울=뉴스핌] 배정원 기자 = 이광재 더불어민주당 하남갑 국회의원 보궐선거 후보는 12일 광역철도·버스 인프라 확충을 골자로 한 '하남 교통 5+1 공약'을 발표했다.
먼저 이 후보는 위례신사선 감일 연장 추진을 통해 제5차 국가철도망 구축계획에 해당 노선 연장을 반영하고 감일·위례 지역의 교통 접근성을 획기적으로 개선하겠다고 밝혔다.
또한 지하철 3호선 연장 조기 착공을 추진하겠다고 밝혔다. 서울시와 사업 공동관리 체계를 구축하고 차량 및 설비 구매를 적기에 진행함으로써 속도를 높이겠다는 계획이다.
GTX-D 노선의 국가철도망 구축계획 반영도 공약으로 제시했다. 이를 통해 하남을 수도권 광역급행철도망의 중심축으로 육성하겠다는 구상이다.
이 후보는 지하철 9호선 연장 조기 착공을 추진하고, 지하철 5호선 배차간격을 단축해 출퇴근 혼잡을 완화하겠다는 계획도 밝혔다.
광역·시내버스도 대폭 확충하기로 했다. 이 후보는 위례·감일 지역의 광역교통 특별대책지구 지정을 통해 노선 신설과 증차를 확대하고, 출퇴근 불편과 교통 공백을 해소하겠다고 밝혔다.
이 후보는 "아침저녁으로 시민들이 출퇴근에 소중한 시간을 허비하고 있다. 하남의 교통문제는 좌시할 수 없는 수준"이라며 "검증된 실력과 치밀한 계획으로 하남의 교통지옥 문제를 반드시 해결하겠다"고 강조했다.
jeongwon1026@newspim.com