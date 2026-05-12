효성굿스프링스, 기계설비전시회 참가...고효율 펌프 솔루션 공개

AI 핵심 요약beta
- 효성굿스프링스가 12일 고효율 펌프 솔루션을 선보인다고 밝혔다.
- 13일부터 15일 코엑스 전시회에서 IE5 부스터 펌프를 처음 공개한다.
- 데이터센터 펌프 등 프리미엄 제품도 함께 전시한다.
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[서울=뉴스핌] 정탁윤 기자 = 효성굿스프링스가 전력 사용량을 3.2% 절감한 고효율 펌프 솔루션을 처음으로 선보인다.
효성그룹의 펌프 전문 계열사인 효성굿스프링스는 오는 13일부터 15일까지 서울 삼성동 코엑스에서 열리는 '대한민국 기계설비전시회(HVAC KOREA 2026)'에 참가한다고 12일 밝혔다.
효성굿스프링스는 이번 전시에서 '급수용 IE5 부스터 펌프'를 처음 선보인다. IE5는 국제전기기술위원회(IEC)가 인증한 초고효율 모터 등급이다.
효성굿스프링스는 이 외에도 이번 전시에서 △데이터센터용 센서리스 인라인 펌프 △프리미엄 건식 오배수 패키지 △소방펌프 패키지 등도 전시할 예정이다.
김태형 효성굿스프링스 대표이사는 "시장의 트렌드, 고객의 니즈를 기반으로 향후 성장이 예상되는 IE5 부스터 펌프 제품을 개발해 첫 선보이게 된 것"이라며, "앞으로도 지속적인 기술 개발을 통해 고객의 에너지 비용 절감과 고객 관점에서 사용하기 편리한 프리미엄 펌프 솔루션을 선보이겠다"고 밝혔다.
tack@newspim.com