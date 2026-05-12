김세훈 방사선사, 지난 4월 도량에 빠진 차량서 운전자 구해

AI 핵심 요약beta
- 김세훈 방사선사가 4월 26일 차량 도랑 추락 사고로 의식 잃은 74세 A씨를 구했다.
- 호텔 인근 도로에서 CPR을 5분간 실시하며 119 구급대 도착까지 생명을 유지했다.
- A씨는 8일 뇌 손상 없이 퇴원하며 김 방사선사에게 깊은 감사를 전했다.
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[강릉=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강릉아산병원 영상의학팀 김세훈 방사선사가 지난 4월 시민의 생명을 구한 사실이 뒤늦게 알려지면서 지역사회에 따뜻한 감동을 전해주고 있다.
12일 강릉아산병원에 따르면 김 방사선사는 지난 4월 26일 오후 5시쯤 강릉시 한 호텔 인근 도로에서 차량이 도랑에 빠진 현장을 목격하고 운전하던 차를 세우고 현장으로 뛰어갔다. 당시 차량 안에는 A씨(74)가 의식을 잃고 있었고 호흡과 맥박이 없는 상태였다.
119 신고 후 심폐소생술(CPR)을 시행하기로 결심했으나 A씨의 다리가 핸들에 끼어 있어 공간을 확보하는 데 어려움을 겪었다. 김 방사선사는 좁은 차량 내부에서 최 씨를 안전하게 구출한 뒤 진흙 위에서 흉부 압박을 시작했다.
119 구급대가 도착할 때까지 약 5분간 심폐소생술을 계속했고, 구급대원에게 A씨를 이관했다. 이후 A씨는 강릉아산병원 권역응급의료센터로 이송된 후 지난 8일 뇌 손상없이 퇴원했다. 특히 A씨는 같은 병원 직원의 가족인 것으로 알려졌다.
A씨는 "김세훈 방사선사님이 아니었다면 가족들의 얼굴을 다시 못 보았을지도 모른다"며 감사의 마음을 전했다. 김세훈 방사선사는 "눈앞에 쓰러진 사람이 있어 의사로서 할 일을 했을 뿐"이라며 "환자가 가족 곁으로 돌아가게 되어 감사하다"고 말했다.
onemoregive@newspim.com