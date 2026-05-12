'KODEX 미국AI전력핵심인프라' ETF, 순자산 2조원 돌파 눈앞

AI 핵심 요약beta
- 삼성자산운용이 12일 KODEX 미국AI전력핵심인프라 ETF 수익률 58.3% 기록했다고 밝혔다.
- 1개월 23%, 3개월 41%, 1년 115.6%이며 순자산 1조9670억원이다.
- AI 데이터센터 전력 수요 증가와 주요 종목 실적 호조로 수익률 상승했다.
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AI 데이터센터 전력 수요 증가에 편입 종목 강세
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 삼성자산운용은 'KODEX 미국AI전력핵심인프라' ETF의 연초 이후 수익률이 58.3%를 기록했다고 12일 밝혔다.
기간별 수익률은 최근 1개월 23.0%, 3개월 41.0%, 1년 115.6%다. 순자산은 1조9670억원으로 2조원 돌파를 앞두고 있다. 최근 1년간 개인 투자자 순매수 규모는 약 3413억원이다.
수익률 상승의 주요 배경은 AI 서비스 고도화에 따른 데이터센터 전력 수요 증가다. AI 서비스가 텍스트 중심에서 이미지·영상·AI 에이전트 기반으로 진화하면서 전력 소비가 빠르게 늘고 있다. 골드만삭스 리서치는 미국 AI 에이전트 트래픽 증가로 추가 전력 소비가 2030년까지 약 25% 늘어날 것으로 전망했다. 마이크로소프트·메타·아마존 등 빅테크 기업들도 AI 데이터센터 확대를 위한 설비투자(CAPEX) 전망을 잇달아 상향 조정하고 있다.
주요 편입 종목의 실적 호조도 수익률에 직접 기여했다. 펀드 내 약 8.6% 비중을 차지하는 전력 인프라 건설 기업 스털링 인프라스트럭처는 실적 발표 후 주가가 약 52% 급등했다. 연료전지 기반 전력 솔루션 기업 블룸에너지는 실적 발표 후 약 27% 상승했으며, 글로벌 가스터빈 기업 GE버노바도 실적 발표 이후 약 14% 올랐다.
김천흥 삼성자산운용 매니저는 "AI 데이터센터 확대 과정에서 수혜가 기대되는 전력설비·발전·인프라 건설 기업을 선별적으로 편입해 높은 수익률을 기록했다"고 밝혔다.
dconnect@newspim.com