[개장시황] 반도체 랠리에 코스피 7900 뚫었다…7999선 터치

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삼성전자(1.05%)·SK하이닉스(3.46%) 동반 상승

개인 1.6조 순매수 유입…외국인·기관은 차익실현

코스닥도 1210선 상승세…이차전지·로봇株 강세

[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 코스피가 12일 장 초반 사상 처음으로 7900선을 돌파하며 '팔천피' 기대감을 키우고 있다. 반도체 대형주를 중심으로 매수세가 유입되면서 지수가 연일 최고치를 갈아치우는 모습이다.

한국거래소에 따르면 이날 오전 9시 4분 기준 코스피 지수는 전 거래일 대비 137.12포인트(1.75%) 오른 7959.36에 거래되고 있다. 지수는 장중 7999.67까지 치솟으며 8000선에 바짝 다가섰다.

수급별로는 개인이 1조6005억원어치를 순매수하며 지수 상승을 이끌고 있다. 반면 외국인과 기관은 각각 1조5299억원, 970억원어치를 순매도 중이다.

[서울=뉴스핌] 양윤모 기자= 뉴욕증시가 인공지능(AI) 붐에 힘입어 상승 마감한 12일 오전 코스피가 전장 종가보다 177.43 포인트(2.27%) 상승하며 7999.67로 거래를 시작한 가운데, 서울 중구 하나은행 을지로본점 딜링룸에서 직원들이 업무를 보고 있다. 2026.05.12 yym58@newspim.com

시가총액 상위 종목은 대부분 강세를 나타내고 있다. 삼성전자(1.05%), SK하이닉스(3.46%), SK스퀘어(2.61%), 현대차(3.41%), LG에너지솔루션(1.92%), 두산에너빌리티(3.36%), 삼성물산(1.33%), HD현대중공업(2.92%), 삼성전기(3.78%)가 동반 상승 중이다. 삼성전자우(-0.67%)는 소폭 약세를 보이고 있다.

코스닥도 상승 흐름을 이어가고 있다. 같은 시각 코스닥 지수는 전 거래일보다 10.31포인트(0.85%) 오른 1217.65를 기록 중이다. 개인과 기관이 각각 1322억원, 41억원 사들이고 있으며, 외국인은 1132억원을 팔아치우고 있다.

코스닥 시장에서는 에코프로비엠(0.45%), 에코프로(1.64%), 레인보우로보틱스(3.12%), 코오롱티슈진(1.05%), 삼천당제약(5.25%), 주성엔지니어링(3.36%), HLB(0.35%), 원익IPS(4.38%) 등이 일제히 상승세를 나타내고 있다. 리노공업과 알테오젠은 보합권에서 움직이고 있다.

증권가에서는 인공지능(AI) 인프라 투자 확대 기대가 반도체 업종 강세를 지속적으로 자극하고 있다고 분석한다. 다만 단기 급등에 따른 변동성 확대 가능성에는 유의해야 한다는 조언도 나온다.

한지영·유지윤 키움증권 연구원은 "5월 이후 5거래일 만에 코스피가 18.5% 급등하는 등 단기적으로 주가 상승 자체가 부담인 국면"이라며 "미국 증시에서 반도체주 변동성 이벤트 발생, CPI 경계심리 확대 등 단기 부담 재료가 출현 시 국내 증시에서도 일시적인 차익실현 물량 출회가 일간 주가 변동성을 높일 수 있다는 점을 계속 대응 전략에 반영해 놓는 것이 적절하다"고 말했다.

한편 이날 서울 외환시장에서 달러/원 환율은 전 거래일(1472.4원)보다 2.6원 오른 1475.0원에 출발했다.

rkgml925@newspim.com